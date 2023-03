Ny dokumentar om Gotthard-sagen gemmer på en mørk gåde

Det har været debatteret, om det er for tidligt at lave en dokumentar om den forfærdelige sag, men når Maria From Jakobsens forældre og søskende vælger at deltage, så er det en ret, man må tilstå dem, skriver Jesper Bacher, der har set dokumentaren "Præsten fra helvede"