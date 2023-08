Ny udlændingepolitik er det eneste, der kan standse højrebølgen i Europa

I hele Europa vokser højrebølgen, skriver journalist Benedict Neff på den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitungs forside. De steder, hvor den har overtaget magten, sidder dens repræsentanter forbløffende sikkert i sadlen.

Det gælder i Ungarn og i Italien, og de kommende valg i Tyskland og Frankrig kan afstedkomme dramatiske forandringer. Måske vinder Marine Le Pen det næste valg. I Tyskland kan Alternativ for Tyskland (AfD) mønstre en opbakning i opinionsundersøgelser på 22 procent, hvilket gør partiet til det næststørste parti kun overgået af kristendemokraterne i CDU/CSU og større end socialdemokraterne, SPD, der i generationer har været regeringsbærende parti.

Hvad driver højrebølgen frem i Europa? Svaret er enkelt: Udlændingepolitikken.

Hvis man som tankeeksperiment forestillede sig, at de højreorienterede europæiske partier ikke havde nogen udlændingepolitik, ville de ingen vælgere have.

Højrepopulismen vokser, fordi de etablerede partier nægter at forholde sig til et massivt indvandringspres af muslimer, som kan ændre Europa for bestandigt.

Det er ganske vist ikke sikkert, at de indvandrerkritiske partier er i stand til at løse problemet, ”men i modsætning til de etablerede partier er der en ting, man ikke kan anklage dem for. Og det er virkelighedsfornægtelse.”

Ja, for de etablerede borgerlige politikere er uden mod og vilje til at se den uhyggeligt accelererende fare i øjnene, som det er deres ansvar og deres pligt at træffe forholdsregler imod. De flygter fra problemet ved at lukke øjnene for det – på trods af problemets skæbnesvangre karakter.

Det handler ikke om småting. Vi spiller ikke om pebernødder. Det handler om Europas fremtid. Ifølge en undersøgelse mener knap halvdelen af alle franskmænd, at der foregår en systematisk befolkningsudskiftning, mens en tysk opinionsundersøgelse fra flygtningekrisen i 2015 viste, at halvdelen af tyskerne ofte føler sig fremmede i deres eget land på grund af for mange muslimer.

Neffs pointe er, at venstrefløjspartierne agerer som den politiske korrektheds artige eftersnakkere:

”Venstrefløjen har megen forståelse for mindretallenes ængstelse og usikkerhed, men når det gælder kritikere af asylpolitikken, så skildrer man dem som ofre for paranoia eller som ekstremister.”

Og Neff nævner i sin artikel et eksempel på, hvor tungnemme og tilbagestående venstrefløjens repræsentanter undertiden optræder. Således holdt Katrin Göring-Eckardt fra De Grønne i Tyskland en tale, da den store flygtningekrise opstod i 2015, hvori hun euforisk og med næsten afvæbnende naivitet forkyndte:

”Vores land bliver yngre, mere farverigt og formentlig også mere religiøst (…) vores land vil forandre sig, og det endda meget drastisk. Og det ser jeg frem til.”

Göring-Eckardt annoncerede altså, at Tyskland vil blive udsat for en regulær kulturberigelse. Neff kan i den sammenhæng ikke lade være med at henvise til den fornemme hollandske forsker Ruud Koopmann, der har gennemhullet mange fraser og afsløret endnu flere myter i migrationsproblemet.

Koopmann har således påvist, at flygtninge i Tyskland i perioden 2017-2020 dræbte 300 mennesker og stod bag 1600 drabsforsøg og 3000 voldtægter.

De etablerede politikere lagde stor energi for dagen, da det gjaldt om at håndtere coronakrisen. Hvis de placerede deres ildhu med samme omhu i indvandrerspørgsmålet, så ville højrepopulismen snart svinde ind, da den stort set kun baserer sig på "regeringspartiernes svigt”.

Men det haster. Den tyske avis Bild skrev forleden med store bogstaver på forsiden: ”Flygtningekrisen er tilbage”.

Tallene taler deres eget tydelige sprog. Antallet af asylansøgere i Tyskland i første halvår af 2023 er vokset med 77,5 procent i forhold til første halvår 2022. 49 procent af tyskerne svarede i en spørgeundersøgelse først på året, at de ønskede muligheden for at søge asyl i Tyskland indskrænket.

Hvordan mon resultatet ville være med de nye alarmerende asyltal?

Migrationsproblemet er et europæisk problem, og i tyske Tagesspiegel bemærker europaforskeren Hans Kundnani, at hvis det ikke bliver løst, så kan højrebølgen meget vel ramme EU.

Det er ingen naturlov, at EU skal være et liberalt foretagende. Og det vil i alt fald ophøre i det øjeblik, hvor et klart flertal af de europæiske regeringer bevæger sig i nationalkonservativ retning. ”Et højreorienteret EU er ikke blot hypotetisk, det er en mulighed”, skriver Kundnani beklagende.

Andre steder vil budskabet dog blive modtaget med begejstring.

Kiosken samler og kommenterer den internationale værdi- og religionsdebat og skrives på skift af Bjørn Thomassen, professor mso i socialvidenskab ved Roskilde Universitet, og Kristian Østergaard, sognepræst.