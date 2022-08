Nynne Bjerre Christensen overdriver problemet. Lyt til i stedet til de faktisk transpersoner

Når 25 procent af alle transpersoner har forsøgt at begå selvmord, går det ikke at tie behovet for at skiftet køn ihjel

Nynne Bjerre Christensen skrev den 19. august om, hvordan hun som barn var ked af at være pige og gerne ville være dreng. Hun advarede mod juridisk kønsskifte og opfordrede i stedet til en mere rummelig kønsidentitet, hvor man kan være pige eller dreng på mange forskellige måder.

Hendes indlæg blev det mest læste på Kristeligt Dagblads debatside, og på Facebook har samme indlæg fået mange tusind likes og delinger. Jeg vil gerne minde om Søren Kierkegaards ord og sige, at det ikke at tage et valg også er et valg.

Hvis dit barn siger, at det har et andet køn, og du ikke agerer på det, så handler det ikke bare at lade tingene gå sin gang. Herfra har du også en direkte indflydelse på hvilken gang, tingene går, og faktum er, at det, vi har gjort indtil nu for transkønnede børn og unge, ikke har virket. Det nytter ikke at lade være med at tale om det. Det nytter ikke at lade stå til. Følelsen af at være transkønnet går ikke væk af at blive tiet ihjel, men transpersoner dør af at blive tiet ihjel. 25 procent af alle transpersoner i Danmark har forsøgt selvmord. Det er et tal, som står på den netop opdaterede side om særlige sundhedsforhold for danske lgbt-personer på sundhed.dk.

Det er vigtigt at have styr på begreberne. Det her handler ikke om piger eller drenge, der gerne vil være det modsatte køn. Det handler heller ikke som piger, der gerne vil snitte pinde, eller drenge, der gerne vil gå med kjole. Det handler om piger eller drenge, der føler sig som det modsatte køn.

Hvis du ligesom jeg er en ciskønnet kvinde og vil prøve at forestille dig, hvordan det er at være transkønnet, så skal du ikke prøve at forestille dig, hvordan det må være gerne at ville være en mand. Nej, du skal forestille dig, at du er, den kvinde du er i dag, men forestil dig, at du har en mandekrop. Alle tror, at du er en mand. Alle kalder dig han. Du bliver kaldt "ham der" og manden. Hvis du insisterer på, at du er en kvinde, bliver du kaldt "ham der den skøre". Du bliver i hvert fald ikke taget alvorligt. Sådan er det at være transkønnet.

Nynne Bjerre Christensen skriver, at hvis der i hendes barndom havde været snak om kønsskifte og den slags, så er hun bange for: "At jeg var hoppet på den limpind. Havde bildt mig selv og andre ind, at jeg var dreng og ikke kunne leve som pige. For det kunne jeg ikke dengang, men jeg skulle."

Det, synes jeg ærlig talt, er at fremstille problemet overdrevet negativt. Der er forskere, læger, psykologer og sundhedspersonale, som godt kan finde forskellen på dem, der gerne vil og dem, der føler sig som.

Jeg kender til flere transpersoner, der har transitioneret (skiftet køn, red.) senere i livet, fordi da de var i puberteten, talte eller så man ikke transition som en mulighed. Jeg har set dem komme til live og lykke.

Jeg vil foreslå, at vi læser og liker og deler flere af de historier, som faktiske transpersoner og deres pårørende har at fortælle. Ikke historier fra dem, som faktisk ikke er det.

Sofie Ivan Andersen er kommunikationsmedarbejder.