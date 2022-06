Nyt drama på fødegangen rummer stærke historier

”Dag & nat” er titlen på TV 2’s nye dramaserie. Den udspiller sig på en fødeafdeling med Sofie Gråbøl i hovedrollen som afdelingsjordemoderen Ella. Alle landets fødende kvinder skal omkring en fødeafdeling, og at henlægge handlingen i en dramaserie netop her giver mulighed for at tegne et nuanceret Danmarksbillede i fiktionens form.

I det første par afsnit har seeren mødt hele spektret: alkoholikeren, der ønsker sig noget stærkere end en romsnegl, den unge kvinde, hvis barn skal bortadopteres og det unge overskudspar, der har planlagt en naturlig fødsel, men ender med at klage over, at moderen ikke fik tilbudt smertelindring undervejs. Stærkt står en scene, hvor en moden kvinde skal føde et dødt barn; et ønskebarn efter en længere fertilitetsbehandling. Kvinden er læge; hun ønsker sit barn obduceret, men vil ikke se det. Det er en beslutning, parret holder fast i, indtil den mandlige jordemoderelev, der har fået besked på at gå i ét med tapetet, begynder at tale om, hvor fin drengen er. Så sker forvandlingen, og forældrene ser ikke blot et objekt til obduktion, men et barn, et menneske.