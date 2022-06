Nyt studie om online-had: Det er ikke sådan, at pæne mennesker pludselig bliver ubehagelige på nettet

had på nettet | Det er de samme mennesker, som er aggressive både on- og offline, konkluderer danske forskere bag ny undersøgelse, som gør op med udbredt forestilling om online-had. Kritikere fastholder, at de sociale medier puster til ilden