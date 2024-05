Per Øhrgaard: ”Kulturkamp” ligner snarere sindelagskontrol. Statsministerens åbningssvar er alarmerende læsning

"Det ville være til at le ad, hvis det ikke var så sørgeligt. Det er jo ikke en eller anden styrvolt eller et karrieremenneske fra et eller andet parti, der står og siger pinligheder i Folketinget. Det er landets statsminister og adskillige ordførere," skriver Per Øhrgaard med henvisning de seneste ugers debat om indvandrere