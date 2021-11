Ole Sarvig 100 år: Hilsen til en stor digter

Jeg ved ikke, om historien er apokryf, men det fortælles, at det skyldes et rent lykketræf, at Ole Sarvigs to første digtsamlinger, de uforlignelige ”Grønne digte” (1943) og ”Jeghuset” (1944), overhovedet findes. Det eneste eksemplar af de tekster, der kort efter skulle blive til disse to bind, befandt sig i begyndelsen af 1940’erne nemlig hos en bogtrykker i København, hvis kontor gik op i flammer, fordi det røg med i købet, da Burmeister & Wain i januar 1943 blev mål for engelske bombefly. Men skæbnen ville det anderledes: Bogtrykkeren var litterært interesseret og havde dagen forinden taget de fire ringbind med Sarvigs digte med hjem for i ro og mag at kunne læse dem på sofaen. Altså undslap de flammerne. Om historien nu er ganske sand, er underordnet, for god er den.