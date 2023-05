Præst og psykoterapeut: ”Det sundheden i vores børn, der gør, at de holder af Onkel Reje”

Mine drenge har altid været vilde med Onkel Reje, og jeg ved godt hvorfor. Det er, fordi Onkel Reje giver børn et kæmpe rum at være til i. Han sætter krop og stemme til alt det, man ikke må, og præcis derfor har han fået så meget velfortjent succes.

Børn er generelt enormt opmærksomme på, hvad man må og ikke må. Deres moralkompas dirrer hele tiden, og de er ofte ikke bange for at fortælle kammerater, hvis de gør noget forkert. De prøver selvfølgelig at skabe orden i kaos. At finde ud af, hvad der er op og ned. Og det er alt sammen godt og nødvendigt.

Samtidig bliver børn også ofte irettesat: Det må du ikke, og pas nu på. Nej, det er altså forbudt, og det ord er ikke pænt at bruge. Kan du så sige undskyld. Det var ikke sødt af dig. Der var du ikke en god ven. Nu er du alt for vild.

Selvfølgelig skal børn også opdrages og vejledes, men de skal også have plads til at være med alt det, der er dem. Og det vil sige alt det forbudte. Alt det, man ikke må sige og gøre. Ellers bliver de småneurotiske eller går ud og laver hærværk. Og det gælder i øvrigt for os alle sammen.

I Bibelen står et sted: Når den urene ånd er drevet ud af et menneske og huset står fejet og prydet, så vender den tilbage med syv andre ånder, der er endnu værre. Og det sidste bliver værre end det første. Det er et rigtig godt billede på, at når vi forsøger at fortrænge det urene og polerer overfladen, så bliver det syv gange så slemt. Så kommer der for alvor ugler i mosen. Ganske enkelt fordi det perfekte gør dig syg.

Derfor er det sundheden i vores børn, der gør, at de holder af Onkel Reje. Simpelthen fordi de bliver mere hele mennesker af at se ham. De spejler sig i ham og kan genkende, at de ikke kan lide at gå i bad. At man prutter og bander en gang imellem. At man tiltrækkes af det onde og kan lege med tanken om at blive satanist. Eller bare ganske enkelt får lyst til at stikke en pind op i numsen (måske mest når man er barn).

Med humor kan vi integrere vores skyggesider på kærlig vis. Vi kan lære at tage hånd om hele os, i stedet for bare halvdelen, og det er helende.

Derfor: Længe leve Onkel Reje, fordi han løfter himmelloftet for os!

Ane Sofie Lindegaard er præst i Sorgenfri og psykoterapeut.