Konkurrencesamfundet efterlader mange børn med angst og lavt selvværd

Hvad mon der kommer til at stå i den historie, der i fremtiden vil blive skrevet om vores generations opdragelsesprincipper, spørger socialrådgiver

DEMOKRATI ER samtale, sagde Hal Koch. Kan en minister ikke inspirere til dét? Jo, selvfølgelig. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har for nylig startet ”Opdragelsesdebatten”, et forsøg på en folkelig debat via de sociale medier om børneopdragelse. Jeg vil gerne bakke op om ministerens ret til at skabe rammerne for en folkelig samtale om et så væsentligt emne.

Kristeligt Dagblad skriver den 2. februar på forsiden: ”Trods nyt fokus på opdragelse: Børn har aldrig haft det bedre.” I artiklen siger professor Dion Sommer blandt andet: ”Det er et problem, at ministeren på den måde går ud med myter omkring curlingforældre.” I samme avis er der en lederartikel af chefredaktør Erik Bjerager: ”Der er grænser for politik. Politikerne kaster sig over børneopdragelse. De burde passe på.” Ja, opdragelse skal fortsætte med at være et være et privat anliggende. Men som Dion Sommer skriver, så blev revselsesretten afskaffet i 1997. Jeg tilføjer: ved lovgivning.

I min barndom og ungdom i 1950’erne og 1960’erne blev fysisk afstraffelse i mange miljøer anset som legitim og nødvendig. Hvis eksempelvis børn i 6-10-årsalderen fortsat tissede i sengen, blev det klaret med smæk i numsen.

Det er nu heldigvis forbudt. Men hvad gør forældre så, når der er udfordringer? Mange er usikre. Det kan ende med, at børn får magten. Hvad mon der kommer til at stå i den historie, der i fremtiden vil blive skrevet om vores generations opdragelsesprincipper? Måske: Det skulle se pænt ud – på overfladen. Gode karakterer, flotte tests, fine handleplaner. Men måske gik noget tabt i ambitionerne: selvværd, livslyst og gåpåmod.

Opdragelsen – eller manglen på samme – i konkurrencesamfundet efterlader mange børn med angst og mangel på selvværd. Derfor giver det mening med en offentlig opdragelsesdebat.

Jørgen Breindahl er socialrådgiver.