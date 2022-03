Opera-roadtrip på DR 2 er sjovt på en dannet drengerøvsmåde

Skal man rejse for at blive klogere? Ikke nødvendigvis, men der er en lang tradition for at koble rejse sammen med udvikling, dannelse. Man suger til sig af indtryk, og den ydre rejse bliver også en indre rejse, sådan som det er skildret i litteratur og på film i forskellige roadmovies.

Det er en taknemmelig genre, fordi rejsen i sig selv giver en fremdrift og skaber en sammenhæng mellem ellers ikke forbundne hændelser. Det kan også være en svær genre, hvis der ligger en forventning om, at der sker en udvikling, at rejseskildringen byder på mere end blot episoder på livets vej.