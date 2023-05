Opråb fra Operation Dagsværk: Voksne, kom ind i kampen, og bak op om jeres unge

Hvis der er én ting, der kendetegner ungdommen, er det, at den har en helt fantastisk drivkraft. Det er vi ikke i tvivl om i Operation Dagsværk. Vi er landets eneste globale elevbevægelse, og vi har eksisteret siden 1985, fordi der hvert år har været en ny generation af engagerede unge, som har drevet arbejdet fremad.

Hvor er der meget, der ikke ville ske uden dem.

Se selv på den enorme mobilisering til klimabevægelsen, unge har stået bag, og hvordan unge har skubbet på for en mere inkluderende diskurs om identitet og seksualitet. Vi ved også fra Vives rapport om børn og unge fra 2022, at unges politiske engagement er vokset, og at der er sket en fordobling i antallet af unge, der laver politisk arbejde.

Deres engagement er der – men hvis de ikke bliver støttet, kan det dø ud. Derfor er det de voksnes ansvar at bakke op, når de unge selv smøger ærmerne op og er klar til at tage fat.

Det er lige præcis dét, unge gør, når de organiserer sig i elevråd, ungeråd, politiske ungdomspartier, i Danske Gymnasiers Sammenslutning, Netværket af Ungdomsråd og andre ungedrevne og elevbårne organisationer – eller når tusindvis af elever arbejder på Dagsværkdagen i november. Ligesom at elever i hele Danmark netop har brugt den seneste måned på at sætte sig ind i komplekse projekter ude i verden for at tage et oplyst valg af, hvilket projekt Operation Dagsværk skal støtte næste år.

Alligevel hører vi fra de unge, at de ikke får den opbakning, der er brug for, men at de i stedet møder en mur, når de går til deres skoleledelser med gode idéer og initiativer.

Vi hører fra skoler, at de vælger Operation Dagsværk fra, fordi de forventer, det er for svært at snakke om udviklingsarbejde med de unge og for besværligt at engagere dem – men det er en fejl. Alt vores kampagnemateriale bliver udviklet af unge, der tager på researchrejser, indhenter viden om andre unges udfordringer ude i verden og videreformidler det herhjemme. At tro, at unge ikke magter den viden, er at undervurdere dem og det arbejde, de sagtens kan stable på benene, hvis bare de får lov.

I stedet ser vi, at flere skoler vælger at arrangere egne indsamlinger eller støtte voksendrevne organisationer i den gode sags tjeneste – men når man samtidig kan styrke unges medbestemmelse, demokratiske udvikling og globale engagement, er det så ikke at foretrække?

Demokrati er besværligt. Det ved vi godt. Men selvom noget er besværligt, betyder det ikke, man skal vælge det fra. Når der står tusindvis af unge i hele Danmark klar til at engagere sig i en global, demokratisk proces, hvor de får større indsigt i, hvad der sker i verden, og forholder sig til, hvad der sker lige foran dem, så er det de voksnes ansvar at give dem pladsen til det.

Unge står allerede for det vigtige arbejde – uanset om det er i Operation Dagsværk, i elevrådene eller andre ungedrevne organisationer. Nu er det jer voksne, der skal tage ansvar. Kom ind i kampen, giv plads til de unge, og bak dem op med alt, hvad I har.

Signe Bøgelund Vahlun er sekretariatsleder i Operation Dagsværk.