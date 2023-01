Ordet: Tid til fordybelse

”For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed.”

Ordsprogenes Bog 2, 6

Skal vi vente med at leve til den dag, vi får tid? Skal vi stoppe med at søge efter indhold og mening i livet? Svarene giver sig selv.

Mange længes efter ro, stilhed og tid til eftertanke, fordybelse. Tid til at tænke en tanke, der er lidt længere end fem centimeter. Meget er blevet for forjaget i deres liv.

På vejen ind til et nyt, ubrugt år, vil jeg gerne minde om vigtigheden af at sikre tid til fordybelse. Hvordan får vi banet en vej til fordybelsens rum? For helt usandt er det vel ikke, at vi let får for meget af verden ind på livet? For meget, for hurtigt, for højlydt? Får vi overhovedet tid til at blive os selv nærværende og til at vinde mod til at lære nyt?

Den langsomme rytme er ofte gavmild. Den vil helt sikkert få dig til at se noget, som du tidligere har overset. Måske noget, der aldrig fandt vej til eller blev lagret i din hukommelse.

Den tjekkiske forfatter Milan Kundera benytter et simpelt billede i bogen "Langsomhed". Han beskriver en mand, der går hen ad gaden: Hvis han skal huske noget, begynder han at gå langsomt, hvis han virkelig skal huske noget, stopper han op. Hvis han skal glemme noget, så går han hurtigt, og hvis han rigtig skal glemme noget, så går han meget hurtigt.

Erkendelse, indsigt og visdom kræver mellemrum, der er fyldt af stilhed og ikke mindst tid. Det handler mest af alt om en daglig dosis med radikal afkobling.

I Ordsprogenes Bog er kundskab og visdom dybest set forankret i frygt for Herren. Samtidig har de mange visdomsord en almen appel til menneskers fornuft. Ordsprogene refererer til iagttagelser fra dagliglivet og udtrykker på enkle måder en indsigt eller erfaring, der fortjener at blive omsat til det virkelig liv.

Men er der ikke bare tale om oldgamle råd, altså forældet visdom? Jeg er overrasket over den forfriskende, livsnære visdom, som Herren giver gavmildt, også til eventuelle nye læsere.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.