Ortodoks præst: Nej, dåben er ikke en forladelse for dåbsbarnets synder

Professor i teologi Anders-Christian Jacobsen fra Aarhus Universitet har i Kristeligt Dagblad den 13. juni et tankevækkende indlæg med overskriften ”Dåbens betydning og læren om arvesynd”.

Jacobsens indlæg er en veritabel bombe under, hvad han benævner ”den augustinske arvesyndslære”. Det er, skriver han, en teologi og en lære, ”som stadig lever i katolske og protestantiske kirkesamfund”, og Jacobsen lægger klar afstand til denne teologi.

Det kan være vanskeligt, forestiller jeg mig, at være protestantisk troende, hvis man ikke kan komme overens med den teologiske grundpille, som forestillingen om arvesynd er i eksempelvis den danske folkekirke.

Den ortodokse kristne teologi har en helt anderledes lære og dermed en grundlæggende anden forståelse af, hvad det kristne liv overhovedet er. Ortodoks tro kender ikke til nogen ”arvesynd” i augustinsk eller luthersk forstand. Der er for den ortodokse bevidsthed ikke tale om nogen ”nedarvet skyld”. Mennesker arver ikke ved undfangelsen, som Jacobsen skriver, en "dødelig syndighed”.

Dét, vi arver fra Adams og Evas synd, er snarere forgængelighedens og dødens vilkår. I ortodoks teologi taler man derfor ikke ret gerne om arvesynd, men hellere om arvedød. Synd og skyld er ikke arvelige i og for sig. Vi er alene skyldige i de synder, vi selv begår, ikke i dem, andre begår eller har begået.

Synd er aldrig en handling, som nødvendigvis følger som konsekvens af en fordærvet natur. Mennesket er skabt i Guds billede og er derfor frit. Den gudgivne frihed kan ikke udslettes af nogen arvesynd, i hvert fald ikke uden at teologien kommer faretruende nær en tanke om prædestination.

Dåben er følgelig noget helt andet end forladelse for de synder, dåbsbarnet endnu ikke har begået, for de nyfødte kender endnu ikke til synden. Dåben er, skriver Theodoret af Cyrus, der var Augustins samtidige, ”en glædens kjortel, en frelsens kåbe, en lysets klædning”.

Vi døber de nyfødte, ikke for at forlade dem de synder, de endnu ikke har begået, men for at pode dem på Kristus som grene på et træ. Vi døber dem for at skænke dem del i Kristi opstandelse og det evige liv.

Hvis luthersk og romersk-katolsk tro med visse nuancer er enige om, at arvesynd og viljens ufrihed er uomgængelige følger af Adam og Evas ulydighed, at dåb er en nødvendighed for at undgå evig fortabelse, og at Kristus blev menneske for at påtage sig straf på menneskers vegne, så peger ortodoks tro og teologi snarere på arvedød og på menneskets frie vilje.

Mennesker er frie, vi bærer selv, i samvirke med Gud, ansvaret for vores frelse. Det kræver en total omvendelse, det kræver, at vi bogstaveligt talt får noget andet i sinde. Derfor peger den ortodokse tro først og sidst på, at Kristus tog vores menneskelighed på sig for at give os del i sin egen guddommelighed, for at gøre os til ”deltagere i guddommelig natur” (2. Pet. 1, 4) og dermed give os mennesker del i opstandelsen og hans sejr over døden.

Grundstenen til alt dette lægges i dåben. Det er derfor, vi døber de nyfødte.

Poul Sebbelov er præst i Den Ortodokse Kirke.