Ugens debat: Overfaldsvoldtægter, dovne studerende og folkekirkelig kedsommelighed

FORMIDDAGSAVISEN B.T. har i disse uger projektørlyset rettet mod et uhyggeligt fænomen – nemlig voldtægt. I en overfaldsvoldtægt kender gerningsmand og offer ikke hinanden på forhånd, og ifølge B.T.s gennemgang af alle domme det seneste halvandet år, er 10 ud af 12 dømte i overfaldsvoldtægtssager indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

I en stort opsat artikel i B.T. opruller sognepræst Marie Høgh baggrunden for, at det ifølge hende forholder sig således. Det hænger sammen med kvindesynet i islam, og at danskerne er mere imødekommende over for islam, end godt er. Marie Høgh skriver:

”Vi er nødt til at tage alvorligt, at hvis vi tillader opdelingen mellem mænd og kvinder i tolerancens navn, så nærer vi ideologien og blåstempler det kvinde- og menneskesyn, der ligger bag voldtægtsstatistikkerne.”

JydskeVestkysten bringer en oplysning, som godt kunne understøtte synspunktet. Her er en 16-årig afghaner anklaget for voldtægt af en 14-årig pige. Afghanerens ejendommelige og modsigelsesfyldte forklaring lyder således:

”Alt foregik på pigens initiativ, jeg er muslim og ville aldrig gøre sådan noget. Jeg opfatter det, som om det var satan, der styrede mig.”

B.T. s lederskribent Sanne Fahnøe peger på, at alt, alt for mange indvandrere og efterkommere i disse sager kun bliver idømt betingede udvisninger, skønt domstolene havde mulighed for at give ubetingede udvisninger:

”Opfordringen (skal) lyde, at domstolene må teste lovgivningen til det yderste.”

Jeg er så heldig, at min arbejdsplads befinder sig ved siden af et gymnasium, hvad der efter sigende skulle bidrage til den såkaldte Santa-effekt. For nok er julemanden en ældre herre, men han er ung indeni, fordi han er omgivet af unge mennesker.

Og denne midaldrende signatur bliver i alt fald opstemt, når de glade ansigter under studenterhuerne passerer Sorø Klosterkirke, men på sin blog i Berlingske dryppede kommentatoren Mikkel Andersson en dråbe malurt i bægeret, idet han skrev, at studenterne ”tit er dovne og pjæklabile, fordi det er sjovere at drikke øl og sove længe end at sidde på sin flade og høre om enevælden og osmose”.

I et interview med Politiken understreger Henrik Dahl imidlertid, at i det stykke må forældrene påtage sig en del af ansvaret:

”Har vi rost dem for meget i stedet for at bede dem om at øve sig noget mere? Har vi som forældre skabt en generation af børn, der lider af ubegrundet selvtillid? Svaret er, at det er der nok mange af os, der – i den bedste mening – har gjort.”

Biskop emeritus Kresten Drejergaard har deltaget i Tidehvervs sommermøde i år, og i Kristeligt Dagblad anmelder han begivenheden. Det gør han velvilligt, og man kan i de polerede formuleringer nemt læse hen over den ganske brutale afskrivning, der finder sted til slut. Her forklarer Kresten Drejergaard læserne, at han i sine 17 år som biskop på Fyn har haft hundredvis af samtaler med ansøgere til præsteembeder, hvor han noterede sig, at der var mere teologisk gods hos tidehvervs- og missionsfolk:

”De har dog en forestilling om, hvad kirken og prædikenen går ud på. Derimod har jeg kedet mig usigeligt i samtaler med den store flok, som har præsenteret sig som ’bredt folkekirkelig’.”

Har Kresten Drejergaard en pointe, som fortjener en større debat?

I sidste uge var jeg inviteret til at tale i Cepos. Og i en talerække, der omfattede blandt andre Jyske Banks direktør, Anders Dam, og direktør i De Samvirkende Købmænd John Wagner, var jeg nok lidt en fremmed fugl med et teologisk emne.

Spørgelysten var imidlertid stor, og efterfølgende gav flere udtryk for en grundlæggende sympati med folkekirken, men også af tiltagende træthed over, at det ”bredt folkekirkelige” dækker over politisk korrekthed og kedsommelig kulturradikalisme.

Bør man overveje ansættelsesproceduren i folkekirken? Når langt hovedparten af ansøgere til præstestillinger præsenterer sig som ”bredt folkekirkelig”, er det vel også, fordi de fornemmer, at det modsatte ikke just er karrierefremmende

Ugens debat skrives på skift af tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen og sognepræst og anmelder på Kristeligt Dagblad Kristian Østergaard. En af de to samler hver uge op på ugens vigtigste værdidebatter.