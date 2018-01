Overgangen fra karriere til pension er svær: Vi har behov for at betyde noget for andre

De mennesker, der gennem et langt liv har bundet væsentlige sider af deres identitet og selvforståelse til arbejdet, oplever som regel overgangen fra arbejdsliv til pension mest problematisk, skriver pensioneret lektor og forfatter til bogen ”Overgange – fra arbejdsliv til pension"

”JEG HAR VÆRET fagidiot, og det hævner sig! (...) for så har man ikke andre interesser, når faget holder op. Og det er jo nok det, der har været mit problem.”

Sådan siger en pensioneret overlæge i en rapport fra Instituttet for Fremtidsforskning. Med overgangen fra arbejde til pensionisttilværelsen forsvinder karrieren – forstået som det centrale mål i overlægens livsform. Alt for hurtigt er man ikke længere med, hvor det sker. Hvor man selv tidligere havde ansvaret og frit kunne disponere, tager andre over. Den status og faglige respekt, som karrieren baserede sig på, forsvinder. De kompetencer og faglige kvalifikationer, som man har opbygget gennem karrieren, mister betydning. Kollegiale relationer dør ud.