Overlæge: Et tilfældigt flertal i Folketinget bør ikke afgøre brug af ansigtsgenkendelse

Han åbner selv sin smartphone med digital ansigtsgenkendelse. I netop den sammenhæng er Johan Busse ganske tryg ved teknologien og producentens forsikringer om, at de biometriske data fra hans kontrafej ikke kommer længere ud end hans egen mobil. Men som formand for Dataetisk Råd har han de seneste år også beskæftiget sig med en række mere sinistre perspektiver for udbredelsen af den form for overvågningsteknologi, og her er der god grund til bekymring, understreger han.