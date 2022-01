Overlæge: Jeg bryder mig ikke om formuleringen ”Jeg skal passe bedre på mig selv”

Jeg hører efterhånden ordene ”Jeg skal til at passe bedre på mig selv” oftere og oftere. Jeg hører det måske forventeligt nok fra mine patienter. Men jeg har for nylig bemærket, at også mine veninder og mine kolleger kan finde på at bruge frasen. I interviews med kendte og mindre kendte danskere i diverse medier hyldes rigtigheden og vigtigheden af samme paradigme. ”Husk at tage iltmasken på selv først” er blevet en populær metafor.

Grundlæggende er der ikke noget i vejen med at passe på sig selv, det modsatte ville jo være dumt! Så hvorfor har den replik alligevel altid kradset i min øregang? Jeg tror, jeg har fundet svaret på det.

Da jeg for en del år siden gennemgik en større livsomvæltning med tilhørende livskrise søgte jeg hjælp hos Lars, et livsklogt menneske og en dygtig gestaltterapeut. En tilbagevendende sætning fra samtalerne med Lars var: ”Må jeg tilbyde dig en anden formulering?”. Hvad Grundtvig var den første til at skrive, har flere terapeutiske retninger siden taget til sig: ”Ordet skaber, hvad det nævner.”

Så hvis jeg sagde til Lars: ”Jeg bliver misundelig når…”, så tilbød han mig i stedet formuleringen: ”Jeg får selv lyst til at…” Dengang var det en kærkommen hjælp, eftersom jeg på det tidspunkt ikke anede, hvad jeg egentlig havde lyst til.

For et par dage siden gik det pludselig op for mig, hvorfor ordene ”Jeg skal til at passe bedre på mig selv” skurrer sådan i mine ører. Det er, fordi jeg får lyst til at tilbyde ordenes ejermand en anden formulering.

I sætningen ”Jeg skal passe bedre på mig selv” ligger der ligesom i sætningen ”Jeg bliver misundelig” en umulighed i stedet for en mulighed. Ved at skifte min misundelse ud med min lyst, blev det dengang muligt for mig at blive mere engageret i mit eget liv.

I stedet for at være misundelig på den veninde, der altid var så pokkers frimodig, så åbnede jeg muligheden for at kunne være det selv. For mig kommer ordene ”at passe på sig selv” til at lyde defensivt og afgrænsende. Det ligger en indbygget umulighed – noget, der ikke længere kan lade sig gøre. Noget, der i værste tilfælde gør livet mindre.

Så hvordan kan vi få øje på de muligheder, der kunne ligge bag den triste frase?

Hvornår vil det give god mening at passe på sig selv? Det gør det oplagt, når vi er i en farlig position. Hvis jeg skulle på bjergbestigning eller vandre i områder, hvor der er vilde farlige dyr, så ville jeg med god ret kunne hævde, at det var meningsfyldt at passe godt på mig selv. Problemet er bare, når vi oplever fare, hvor der ingen virkelig fare er.

I kraft af mit arbejde som smertespecialist ved jeg, at vores primitive hjernedele konstant scanner omverdenen for tegn på fare. Hos mange af de patienter, der lever med langvarige smerter, kan man tolke smerten som en røgalarm, som hyler på trods af, at der ingen ildebrand er. De primitive hjernedele opfatter fare og signalerer hermed, at smertens ejermand skal passe på sig selv. Vi er programmeret til at undgå smerter, så for mange smerteramte betyder det desværre, at livet stille og roligt indskrænkes. Det første, vi gør, når vi møder de uheldige, hvis alarmsystem er gået i koks, er at forsikre dem om, at uanset hvor ubehageligt det måtte være, så er langvarige smerter oftest helt ufarlige.

Så jeg forstår sagtens mine patienters bekymring om, at de er blevet syge på grund af, at de ikke har passet nok på sig selv. Og vi kommer som regel langt, når jeg tilbyder dem en ny forklaring på problemet og fratager dem skylden. Løsningen for de fleste er at komme i gang med livet igen, i stedet for at lytte til den upålidelige røgalarm.

Men hvad med dem, der ikke har smerter – hvori består faren? Min oplevelse er, at den ofte ligger i det relationelle.

Det er ”faren” for at blive invaderet af krav fra arbejdsgiver, kolleger, ægtefælle, kæreste, forældre, børn, venner, veninder, naboer og alle de andre mennesker, vi har i vores liv, som ønsker sig noget af os. Som forsvar må man trække sig og gøre sig umulig under parolen ”Jeg må passe bedre på mig selv”.

Må jeg tilbyde en anden formulering? Personligt synes jeg godt om ”Jeg vil gerne have en bedre relation til mig selv, hvor jeg tager mine egne ønsker og behov alvorligt” eller ”Jeg vil gerne være ærlig i mine relationer og kærligt, men tydeligt sige enten ja eller nej til andres krav og ønsker”.

Jeg tror, at sådanne sætninger vil åbne muligheder for at leve et mere engageret liv, fri for ”faren” for relationelle invasioner – jeg tror, de har potentialet til at kunne gøre livet meget større.

Karin Due Bruun er overlæge ved Smertecenter Syd, Odense.