Overlæge: Livsfarligt at sidestille fysisk og psykisk sygdom

Der er ingen væsentlig forskel på at være psykisk syg og at have en somatisk sygdom som eksempelvis sukkersyge eller astma. Det har læger og andre velmenende fagfolk i psykiatrien sagt i en årrække. Men dette udsagn er meget langt fra virkeligheden og har gjort stor skade.

I 2005 var professor Fred Goodwin i København for at tale om stigmatisering af psykisk syge mennesker. Han kunne nævne en række årsager, men mest smerteligt for forsamlingen af psykiatere var at høre hans beskrivelse af, at læger havde medvirket til at skabe stigmatisering ved at påstå, at der ikke er forskel på at være psykisk syg og at være somatisk syg.

Denne påstand står så tydeligt i konflikt med almindelige menneskers erfaring, at det gør fagpersonernes påstande utroværdige. Det svækker hele faggruppen og den indsats, der skal gøres for at afhjælpe eller mildne psykisk sygdom.

Det hindrer også en god samtale om de vanskeligheder, som psykisk syge står overfor, og hvordan det også påvirker deres omgivelser. Det bliver også svært at tale om, hvorledes familie, naboer og kolleger kan rumme og støtte mennesker med en anderledes opfattelse af virkeligheden og dermed også svært at sige noget om, hvorledes man kan forstå folk med psykisk sygdom, og hvordan man kan være til støtte.

Den påståede identitet mellem somatisk og psykisk sygdom bidrager ikke til at modvirke stigmatiseringen, men får den stik modsatte effekt. På det praktiske plan ser man, at tankegangen har fået en række skadelige virkninger. Det har eksempelvis ført til, at man i psykiatrien har indført pakkeforløb, så der nu tildeles en forudbestemt behandlingspakke, der afhænger af diagnosen.

Det er sikkert en god strategi, når det gælder behandling af lårbensbrud, men to personer med samme psykiatriske diagnose kan være vidt forskellige og have helt forskellige behandlingsbehov. Det må man så se bort fra.

Det er selvsagt ulykkeligt for en del patienter, og så koster det på kontoen for personalets faglige stolthed og arbejdsglæde.

En afledt konsekvens er, at det bliver uhyre afgørende at få stillet den korrekte, specifikke diagnose. Men i det fleste tilfælde er det en illusion, at man er i stand til det i psykiatrien. Diagnoserne er menneskeskabte "kasser", der skal skabe overblik og orden. Men et menneske vil ofte passe ind i to eller flere diagnoser. Læg dertil, at det ofte kun er forløbet, der kan vise det afgørende ved sygdommens særlige natur.

Systemet medfører, at man som patient kommer i kontakt med mange velmenende behandlere, der har forskellige funktioner. Den person, der har brug for hjælp, får dermed svært ved at føle, man bliver mødt af et andet menneske, der vækker tillid, og som man kan få en god relation til.

Den gode relation mellem patient og behandler er alfa og omega i psykiatrisk behandling. Når strukturerne i vort sundhedsvæsen modvirker den gode relation, får patienten ikke den bedste behandling, og medarbejderen får ikke de "vitaminer", som er nødvendige for at være i et arbejde, hvor man skal rumme stærke følelser. Det kan være en årsag til, at der er alt, alt for få læger, som bliver tiltrukket af at arbejde i psykiatrien i dens nuværende udformning.

Lighedsforestillingen får ydermere den konsekvens, at de mennesker, der har brug for psykiatrisk hjælp, skal modtages i en fælles akutmodtagelse. Her er der meget ofte et stort tidspres, og det er helt forståeligt, at den psykisk syge må gå til side, når der kommer mennesker med livstruende hjertesygdomme, eller man skal tage imod trafikofre.

Desværre er alle psykisk syge ikke udrustet med stor tålmodighed, og nogle vil reagere markant på oplevelsen af at blive skubbet til side.

Jens Emil Viftrup er overlæge i psykoseambulatoriet, Gødstrup og speciallæge i almen medicin og psykiatri.