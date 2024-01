Overlæge: Min forstuvede lillefinger fortæller noget vigtigt om sundhedsvæsnets udfordringer

Mit cykelstyrt kunne være gået meget værre. En skæv, øm lillefinger er et meget lille handicap. Men spørgsmålet er, om den bare skulle have haft lov til at komme sig så godt, som den selv kunne, skriver overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd