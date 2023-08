Overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd: Jeg frygter et kulturelt skred, hvis aktiv dødshjælp bliver lovligt

De fleste af os andre frygter den dårlige død. Så det er ikke mærkeligt, at de fleste af os ønsker den frihed at kunne fravælge den. Men er det klogt at lovliggøre? spørger overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd Gorm Greisen