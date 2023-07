Overlæge: Psykologs indlæg om psykofarmaka er stærkt problematisk

I Kristeligt Dagblad den 6. juli blev der bragt et indlæg af psykolog Allan Holmgren. Indlægget er stærkt problematisk af flere årsager.

Allen Holmgren skriver:

"Den tiltalte gerningsmand fra skyderiet i indkøbscentret Field’s sagde blandt andet dette i retten, da han fik det sidste ord: 'Efter at jeg begyndte på stærk antipsykotisk medicin, kan jeg ikke genkende mig selv i det jeg gjorde'. Han bekræfter med sit udsagn og sin egen oplevelse, at stærk psykofarmaka kan gøre mennesker syge og ofte har den modsatte virkning end hensigten. Det vil den etablerede biologiske psykiatri dog hverken høre om eller indrømme."

Allan Holmgren har totalt misforstået den anklagedes udsagn, hvis mening var den stik modsatte af det refererede.

Korrekt citeret var udsagnet, her sat ind i sin sammenhæng:

"Efter at jeg er begyndt på stærk antipsykotisk medicin, kan jeg ikke længere se mig selv i det, jeg har gjort."

Han læste herefter sin undskyldning op fra et papir:

"Undskyld til de pårørende. Undskyld til dem, der overlevede. Undskyld til dem, der ikke overlevede. Undskyld til dem, der er traumatiserede. Undskyld," sagde han ifølge de medier, der var til stede i retten.

Den anklagede siger altså ikke, at han er blevet syg af antipsykotisk medicin, men det modsatte: Efter at han, mens han sidder varetægtsfængslet, er begyndt på stærk antipsykotisk medicin, forstår han ikke længere sine handlinger. Han ser med andre ord verden i et mere realistisk lys.

Allan Holmgren er psykolog, men ikke uddannet i psykiatri. Han besidder ingen specielle kompetencer på dette felt.

Han henviser til professor dr.med. Peter Gøtzsche. Denne er imidlertid en stærkt kontroversiel person i den videnskabelige verden. Han er frataget sin professortitel af Københavns Universitet og på grund af uvederhæftighed i den videnskabelige debat bortvist fra det internationale netværk Cochrane, som kritisk gennemgår information fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger.

Allan Holmgren sammenfatter sin mening i udsagnet:

"Der eksisterer kun psykiske lidelser, fordi der er mennesker, der eksisterer i nedbrydende og traumatiserende relationer."

Allan Holmgrens indlæg er useriøst og må betegnes som konspirationsteoretisk. Det er useriøst og stærkt problematisk, at Kristeligt Dagblad bringer et så tendentiøst indlæg uden modspil. Indlægget kan være medvirkende til at få svært psykisk syge mennesker til at ophøre med deres medicin og derved potentielt skade dem selv og deres omgivelser.

Kaare Brixen Larsen er forhenværende overlæge.