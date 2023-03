Overlæge: Vi var mange, der havde det godt på kostskole

Kristeligt Dagblads kronik den 17. marts af Jørgen Lange Thomsen måtte nødvendigvis fange min interesse. Jeg er selv gammel kostskoleelev, endda også fra Sorø Akademi, hvor jeg var elev i syv år indtil min studentereksamen i 1955 – året før kronikøren kom dertil.

Jeg skal selvfølgelig på ingen måde anfægte Jørgen Lange Thomsens oplevelser og fortolkning af kostskoletiden, men læseren vil allerede nu have forstået, at jeg har haft en anden oplevelse af mine syv år der.

At ensomhed og fortvivlelse forekommer på en kostskole, er hævet over al tvivl. Men disse fænomener opfatter jeg i vid udstrækning som grundvilkår hos unge mennesker under ombygning, om end man må anerkende, at det på kostskolen er vanskeligere end i hjemmet at finde en skulder at læne sig op ad, når verden er dum.

Og jeg erindrer også et par drenge på min årgang, som var meget upopulære og givetvis ensomme. De blev, så vidt jeg husker, ikke egentligt mobbet. Kostskolen gjorde næppe nogen af dem godt, men jeg har svært ved at forestille mig nogen af dem som sociale succeser i nogen anden skolesammenhæng. Ikke alle bærer deres følelser til skue, og jeg er ikke i tvivl om, at nogle har følt ensomhed, som jeg ikke har registreret.

Mobning nævnes i kronikken som et problem. Det forekom, at næstyngste klasses elever pustede sig uklædeligt op over for de nye elever i første mellemklasse, men jeg har ingen forestilling om, at mobning var almindeligere eller grovere, end hvad man læser om i aviserne for tiden.

Min egen baggrund var en brudt familie. Min far fandt sig til rette i et nyt samliv og viste moderat interesse for mig og min tre år yngre bror (som også kom til Sorø Akademi). Min mor påtog sig forældrerollen med stort og oprigtigt engagement, som også indebar, at hun pressede mig til at flytte hjem, da jeg som 18-årig skulle læse medicin efter Sorø-tiden. Jeg mindes det ikke som et forslag, at jeg kunne komme på kostskole, og senere har rygtet nået mig, at beslutningen skyldtes, at min far ikke havde store tanker om min mors evne til at opdrage et par drenge.

Jeg havde syv rigtig gode år på Sorø Akademi, selvfølgelig med aktiviteter som ændrede sig med årene. Mine klasser, både i mellemskolen og gymnasiet, var rimeligt fredelige. Mange kammerater – både dem, man legede og spillede cricket med, og de færre, som blev venner for livet – er nu desværre døde eller demente.

Jeg mindes nok Weltschmerz-vandringer i de dejlige skove ved Sorø, men ikke ensomhed, nok fortvivlelse over en uopnåelig pige, men ikke så det tog madlysten i længere tid. I øvrigt har kronikøren en god pointe vedrørende pigerne. Selve fænomenet en kønsadskilt skole (der var dog en til tre piger, alle Sorø-borgere, i hver gymnasieklasse) var unaturligt – og det er for længst ændret.

Indledningsvist accepterede jeg Jørgen Lange Thomsens fortolkning af hans liv på Sorø Akademi, men jeg har sværere ved at acceptere kronikkens mange generaliseringer. Ud over det nævnte tales der eksempelvis om ”manglende forståelse af, hvad samfundet kræver”, at ”eleverne mangler empati” som noget alment gældende. Det er – efter min opfattelse – i overkanten.

Så har mine egne børn vel været på Sorø Akademi? Nej, faktisk ikke. Og det har heller aldrig været på tale. Min kone er selv student fra Sorø (uden at vi kendte hinanden fra skoletiden), og vi har aldrig været uenige om, at en opvækst i en intakt familie med de fornødne ressourcer, økonomiske og personlige, er at foretrække. Og jeg har for resten heller ikke følt behov for at deltage i Soransk Samfund, sammenslutningen af gamle elever.

Men stadigvæk: Jeg havde en god tid på Sorø, og jeg er sikker på, at vi var mange.

Niels Valentin er pensioneret overlæge.