P1-program følger sporet af et mystiske selvmord, men bliver afsporet mod det ukendte

Et koldt spor er et spor, man ikke rigtigt kan komme videre med. Der er ikke længere fært eller løse ender at trevle mere op. Det er en vending, man støder på i kriminallitteraturen. Hele sager kan blive kolde. De uløste mysterier pirrer nysgerrigheden – også hos journalister.