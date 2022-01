P1-program fortæller ikke Leth, men indsigtsfuldt om Bibelen

Kristendommen er en offentlig religion. Der findes ikke skjulte skrifter, som man først får adgang til, når man har nået et vist udviklingstrin eller gennemgået et antal kurser. Alle kan læse Bibelen. Eller rettere alle har adgang til at læse Bibelen, men det er ikke nogen nem bog at gå til: Hvor skal man begynde, hvor skal man ende, og hvordan skal man forstå det, man læser?