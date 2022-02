P1's "Diktatoren og guldlighteren" forklarer oliekrisen - som smurt i olie

Historien viser sig mere aktuel, end man forestiller sig – eller måske får man bare øje på dét i historien, der ligner noget, vi står midt i? I hvert fald er det uhyre veltimet, at temaet i P1’s ”Bakspejl” lørdag var oliekrisen i 1970’erne. ”Diktatoren og guldlighteren” var overskriften på programmet, som tog sit afsæt i Muammar Gadaffis magtovertagelse i Libyen i 1969. Derfra blev baggrunden oprullet for oliekrisen i 1973, hvor danskerne måtte opgive karbadet, skrue ned for varmen og vænne sig til bilfrie søndage.