Pårørende til person med handicap: De kalder os for ”skyggebørn”, men vi bør ses i lyset

Søskende til en bror eller søster med handicap savner ofte fællesskab, forståelse og åbenhed om at leve i en anderledes familie. Men vi skal lade være med at proppe begreber som “skyggebørn” ned over hovedet på dem. Vi skal sætte lys på emnet, og det er de voksnes ansvar