Palæstinas Plads på vej til København: Det har en enorm betydning for en stor del af byens borgere

Et flertal i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg har i denne uge stemt for at navngive et område Palæstinas Plads. Også byens beboere med palæstinensiske rødder fortjener at se sig repræsenteret, mener Mikkel Skovgaard, der er byrådsmedlem for Enhedslisten