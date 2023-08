Paragraf 1a-studerende: Vi er ikke andenrangspræster. Tværtimod

Da hun for nylig affyrede en bredside mod lektor Lars Sandbeck, kom min studiekammerat fra Aarhus Universitet, Clara Elisabeth Nybo, desværre til at ramme os såkaldte paragraf 1a-studerende med egenbeskydning: Vi er grunden til, at folkekirken lider, vi bærer kejserens nye klæder og er skyld i kirkens afblomstring, lød det i kampens hede.

Jeg er ked af at vide, at nogle af de studerende, jeg går side om side med på gangene i Nobelparken, tænker sådan om mig og mine holdkammerater. Det er egentlig mit indtryk, at vores undervisere har været overordnet tilfredse med vores indsats. Heller ikke i mit arbejde i Silkeborg Provsti har jeg mødt hverken præster eller menighedsrådsmedlemmer, der nærede mistillid til det kuld af paragraf 1a-præster, der snart rammer folkekirken.

Alligevel kan jeg ikke lade være med at frygte, at nogle af mine kommende kollegaer i præstestanden og menighedsrådene skulle gå rundt og tænke på os som andenrangspræster. Derfor vil jeg gerne imødegå nogle af de indvendinger, jeg har hørt både hos andre, men også internt hos os paragraf 1a-studerende.

En fuld teologisk uddannelse er på 360 ECTS-point. Som paragraf 1a-studerende skal vi gennemgå 150 point for at søge ind på Pastoralseminariet. Der mangler meget, men for bacheloruddannelsens vedkommende er nogle af de fag, vi meriteres for, studium generale, værklæsning, valgfag og bachelorprojekt, der tilsammen udgør 45 point. På kandidaten skal vi ikke skrive specialet, der udgør 30 point.

Det er fag, hvis kompetencer Kirkeministeriet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet har vurderet, at vi allerede har tilegnet os i løbet af den kandidatgrad, vi alle sammen i forvejen har. En stor del af at læse på universitetet, især som bachelorstuderende, er at lære at studere. Det kan vi heldigvis springe over.

Men der er selvfølgelig reelle mangler i paragraf 1a-uddannelsen i forhold til en cand.theol. Eksempelvis lærer vi ikke hebraisk og kan derfor ikke modtage undervisning i Det Gamle Testamente ud over den indføring, vi får i faget bibelkundskab. Vi modtager heller ikke undervisning i latin, hvilket i princippet burde give problemer i forhold til fagene dogmatik 1 og 2 og kirkehistorie 1 og 2. Man har dog fra ministeriel side valgt at dispensere paragraf 1a-studerende fra kravet om at skulle have bestået latin for at gå op til disse eksamener.

Jeg har hørt enkelte bekymre sig over, at vi ikke skriver et teologisk speciale. Min egen forfængelighed er med i koret. Jeg ville hellere end gerne lade mig nedsænke i en længere periode og stige op med et genialt værk, der tvinger os til at gentænke selve disciplinen teologi. Desværre er det vist sjældent tilfældet, og som med så meget andet på kandidatniveau er det ikke forskning, der skal bedrives, men tilegnelse af kompetencer. Og samtlige paragraf 1a-studerende har allerede lært, hvordan man skriver et speciale.

Vi kommer ud med færre teologiske kundskaber end en cand.theol. Vi skal trods alt hurtigt igennem, så vi kan hjælpe med at holde kirken kørende. Det er mit personlige håb, at jeg gennem et langt præsteliv får muligheden for at indhente noget af det forsømte gennem studieorlov, for jeg mener – selvfølgelig – at teologien er vigtig at have med som præst.

Men mine kommende kollegaer og chefer skal vide, at det ikke er andenrangspræster, de skal arbejde sammen med om ganske kort tid. Vi har alle forskellige fagligheder med i rygsækken: religionsvidenskab, filosofi, litteratur, historie, antropologi. Det er de prismer, vi har lært at se teologien igennem. Og det tror jeg ikke, kirken kommer til at lide under. Tværtimod.

Andreas Vinther Jensen er paragraf 1a-studerende på teologi ved Aarhus Universitet.