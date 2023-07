Pastor emeritus: Før var vi sammen om et fælles ansvar. Nu er vi forvist til et digitaliseret ikke-samfund

Nu har vi brugt halvdelen af kalenderåret, og jeg vil prøve at beskrive det danske samfund, som det ser ud her i 2023. Gamle Danmark, som vi kender og er vokset op med, synes at være en saga blot – på næsten alle områder udviklet eller snarere afviklet til ukendelighed. Og det velfærdssamfund, vi engang var ved at blive til, er reduceret til et digitaliseret og anonymt ikke-samfund, hvor levende mennesker kun kan mistrives. Både de unge, der kæmper med identitetsproblemer, for hvordan kan man leve som ikke-nogen, bare et nummer, og vi gamle, der bliver marginaliseret som fremmede i vores eget fædreland. Lad mig nævne blot de mest katastrofale krisetegn, baseret på egne erfaringer.

Da min kone og jeg for 25 år siden flyttede ind i vores dejlige hus herude på landet, blev vi samtidig medlemmer af et velfungerende lille lokalsamfund. Borgmesteren indbød os til velkomstkaffe på rådhuset, der lå midt i hovedgaden, kun 500 meter herfra. Og op og ned ad gaden var også alt det andet, vi kunne have brug for. Såsom en jernbanestation med billetsalg og posthus. Et lægehus, apotek og bibliotek. Købmand, diverse bankfilialer og mange andre butikker. Men nu er de fleste instanser lukket ned eller tømt for indhold. Og vores by ligner nu alle andre små lokalsamfund, der er lagt øde som et frilandsmuseum, noget der var engang. Et samfund, der har mistet sin funktion.

Det betyder, at folk her må ud at køre, når de skal sørge for deres daglige fornødenheder. Og ve den, der ikke har sin egen bil. Men man behøver faktisk slet ikke køre ud og snakke med nogen – hverken købmanden eller kommunen. Det meste kan klares via internettet, hvis man har styr på alt det teknologiske. Ellers kan man ikke rigtig være med i det moderne samfund. For det går jo med kommunen, som det gik med vores købmand. Førhen var det kommunale noget, vi havde sammen, os der bor her. Nu er kommunekontoret flyttet langt væk, til rådhuset i den nye storkommune. Og det kommunale er blevet en upersonlig og bureaukratisk instans, noget med dem og os. Hvor vi før havde et fælles ansvar som medborgere i et overskueligt lokalsamfund, er vi nu forvist til et digitaliseret ikke-samfund. Reduceret til fritsvævende forbrugere af diverse varer og serviceydelser. Men når vi så alligevel har brug for fællesskabet (det kommunale), er kontoret som regel lige så lukket og utilgængeligt som købmanden. Og opskriften på den såkaldte borgerservice lyder: Gå ind på kommunens hjemmeside, og pas dig selv. Det er jo den omvendte verden, at borgerne må tilpasse sig for at servicere kommunen.

Også i videre perspektiv, folkeligt og nationalt, ser vi konsekvenserne af den altomfattende digitalisering. Al korrespondance fra og til de offentlige instanser er i dag digitaliseret. Og alle har så travlt med at være på og kommunikere elektronisk, at vi næsten aldrig har tid til at mødes personligt og tale sammen. Samtalen er reduceret til digital kommunikation med systemet. Og det offentlige system er en fjern og anonym instans – ikke nogen. Så ingen kan heller være personlig ansvarlig for noget. Alting forklares og forsvares med, at "sådan er systemet".

Måske er det især på sundhedsområdet, at vi mærker de alvorlige konsekvenser. Og det er jeg særlig bekendt med, fordi min kone i sine sidste mange år var afhængig af systemet. Vi har aldrig selv haft grund til klage over den hjælp, vi fik. Tværtimod. Både på sygehuset og i hjemmeplejen har vi oplevet, at personalet gjorde en imponerende og professionel indsats, men ofte under umulige betingelser. Såvel overlægen som hjemmehjælperen må jo finde sig i at være en del af systemet, og det sætter nogle begrænsninger.

Aldrig har vi haft så mange milliarder til rådighed, og alligevel må dele af sundhedsvæsnet betegnes som dysfunktionelt. Ikke mindst på grund af digitaliseringen, der medfører en helt skæv prioritering. Så fokus og ressourcer flyttes fra patienten til systemet, fra pleje til visitation. Det virker jo helt absurd, når plejepersonalet ikke har tid til patienten, fordi noget andet er mere vigtigt, nemlig hensynet til systemet. Eller når pleje og omsorg må vige for eller vente på den såkaldte sagsbehandling. En ordentlig sygepleje må altid indebære, at patienten tages alvorligt som et helt menneske. Og det er dybt forargeligt og uværdigt, når et levende menneske bliver tingsliggjort og nedgjort til en "sag nummer xx", som en kold administrator kan sidde på et fjernt kontor og behandle, hvis og når han har tid. Umenneskeligt er det.

For mig personligt har det været en brat opvågning til den barske virkelighed anno 2023. For et halvt år siden levede jeg stadig i et meningsfyldt fællesskab, fordi min kone var handicappet og helt afhængig af, at jeg var til stede og til gavn, når hjemmeplejen ikke kunne være her. Nu er fruen død, og den sidste hjemmehjælper er gået. Og siden da har jeg næsten ikke set et menneske her i huset. Det er ligesom at være anbragt i isolation – hvis ikke jeg selv rækker ud og organiserer noget sammenrend. Men sådan er nok livets vilkår for de fleste i det moderne ikke-samfund, hvor vi kun har elektronisk kontakt med hinanden. Mens vi tidligere levede i en pligtkultur med kollektive normer at styre efter, er vi nu havnet i en kaotisk verden, hvor de individuelle rettigheder er dominerende. Dermed er den enkelte overladt til sig selv og dybest set alene i verden. Mening og sammenhæng er noget, man selv må opfinde og definere. Eller også må man overlade det til vor Herre. Han, som har skabt os, for at vi skulle leve med og for hinanden. Og det er vel kun på de gudgivne livsbetingelser, vi finder nogen mening i tilværelsen. Just derfor er det umenneskelig svært at leve i et digitaliseret ikke-samfund.

Men det danske samfund, som var engang, synes desværre at gå i opløsning, atomiseret i løsrevne enkeltindivider og interesseorganisationer – alle mod alle. I stedet for at være medborgere i et forpligtende fællesskab er vi reduceret til forbrugere i et fritidssamfund, hvor alle er sig selv nærmest og lever blot til lyst. Det giver ikke meget håb om at bevare noget af den sammenhængskraft, der er forudsætningen for et velfærdssamfund. Den ekstreme individualisme efterlader folk i et eksistentielt tomrum, der i stedet er grobund for en vildtvoksende underholdningsindustri med alskens tidsfordriv og pseudo-fællesskaber. Selv i kirken er man fristet til at spise folk af med ligegyldig underholdning – stene for brød. I stedet for det, alle mennesker hungrer efter: Et levende fællesskab og nogen at tale med.