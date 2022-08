Sproget er først og fremmest et redskab til at forstå hinanden. Derfor er det ikke Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs opgave at banke nogen på plads for hverken invasive anglicismer eller talemåder, der skifter betydning. Men internt på redaktionen går bølgerne sommetider højt, tilstår seniorredaktør Sanni Nimb

Pendulord synes at blive flere, og ordbogen bliver "woke": Sker der et større skred i sproget i dag?

De sprogkonservative må forsat bide ærgrelsen i sig, når de støder på gloser som forfordelt, overhøre, virak, bjørnetjeneste eller famøs og ser dem anvendt i den diametralt modsatte betydning. For nu bare at nævne fem af de mest udbredte såkaldte pendulord. For sådan er det, fastslår Sani Nimb, seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; sproget er en dynamisk organisme, der er i konstant forandring og i øvrigt – fra vikingetiden over Christian den Fjerde til Holberg forbi Shu-bi-dua og helt op til rap-musikernes grænsesøgende kreativitet – altid har været det. Og på demokratisk vis kan nye ord og betydninger, der vinder hævd, blive registeret og optaget i "Den Danske Ordbog". Det sker ikke ud fra smag eller tilbøjelighed hos redaktørerne, som der måske kunne være risiko for, da ældre ordbøger blev til, men på baggrund af enorme datamængder og et minutiøst videnskabeligt arbejde, forsikrer hun.

Jeg synes, at jeg oftere i medierne – og altså ikke bare i daglig samtale mellem folk – møder ord og ikke mindst gængse talemåder, der bruges med en helt anden pointe, end den, jeg selv mener, er den tilsigtede. Sker der et større skred i sproget i dag?