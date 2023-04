Pensionist: Ældreplejen skal ikke deles op i et A-hold og et B-hold

Det bliver stadigt mere vanskeligt for ældreplejen at rekruttere medarbejdere i det nødvendige omfang. Og selvom det skulle ændre sig, vil der ikke være økonomi til både løn og tidssvarende arbejdsforhold.

Løsningen er at arbejde på, at forholdsvis færre ældre overhovedet får et massivt behov for personlig pleje. Plejepersonale vil helt naturligt gøre det, som de er bedst til og uddannet til. Derfor skal der oprettes selvstændige uddannelsesretninger, så uddannelsen til ældrepleje frigøres fra uddannelsen til sygepleje.

Selvom en ældre person på et tidspunkt i sit liv bliver hjælpeløs nok til at få tildelt en plejehjemsplads, skal der fortsat være fokus på ønske og evne til i videst muligt omfang at yde hjælpen som selvhjælp.

Trygge rammer kan vise sig at være nøglen til mere livsmod. Naturligvis skal der være hjælp og hjælpemidler til rådighed, især det sidste, så ingen kommer til skade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ensomhed øger risikoen for både demens og depression. Derfor er tilværelsen i isolerede ”egne hjem” i plejecentrene i nogle tilfælde mere til skade end gavn i forebyggelsen af disse lidelser.

Det tunge bureaukrati, der hersker på plejeområdet, resulterer ofte i, at gode kræfter ændres til magtesløs og meningsløs kritik af både medarbejderne og systemet. Det er nødvendigt, at paraderne sænkes, så ”krigen” ændres til samarbejde.

Ældre Sagen har efter min opfattelse for eksempel ensidigt stillet krav og udtalt kritik uden at forpligte sig på et konstruktivt samarbejde. Kommunerne kunne for eksempel i højere grad søge samarbejde med eksisterende fællesskaber, så de ældre bevarer kontakten til eksisterende netværk i kultur- og fritidsliv.

Uden et indgående kendskab til området vil jeg pege på et bofællesskab i Brørup i Sydjylland. Der tager en beboergruppe med base i Sct. Georgs Gilderne et væsentligt ansvar.

På lignende måde kan kommunerne satse på at styrke de tidligere landsbyfællesskaber i en tidssvarende, bymæssig ramme. Medlemmer af vandregrupper, som ikke kan vandre længere, men stadig har brug for fællesskabet, kunne med kommunens støtte oprette et bofællesskab og undgå udstødelse i ensomhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal ikke være odiøst at tage konsekvensen af, at lige børn leger bedst. Det skal bare ikke gå ud over kvaliteten i forskellige muligheder og tilbud, men blot styrke friheden til forskellighed.

I Danmark kan vi lige så godt – og hellere før end siden – skrue ned for vores forventninger til fortsat øget standard og velfærd på plejeområdet. Men det behøver ikke at betyde forringet livskvalitet.

Det vigtigste er ikke at bo alt for længe i en forloren form for et ”eget hjem”, men at bevare en livsform, som man kan genkende sig selv i og blive mødt med forståelse og respekt af naboer og medarbejdere.

Lis Kirsten Dam er pensionist.