Sanger-sangskriveren spiste sit sidste måltid på Radio 4 og viste en forbilledlig eftertænksomhed om at finde sin vej i livet, selvom det tog lidt tid at finde den.

Peter Sommers sidste måltid viser, det er vigtigere at blive nogen end at blive noget

Da mit ældste barn gik i 6. klasse for 13-14 år siden, blev klassens forældre til et forældremøde konfronteret med skolens erhvervsvejleder. Hun fortalte om forventningerne til de unge mennesker; de skulle i løbet af skoleåret kunne redegøre for, hvordan de så sig selv, og hvordan andre så dem, og hvilken erhvervskarriere de ville forfølge i deres liv.

De skulle demonstrere en så enorm selvindsigt, at en af de tilstedeværende mødre spontant udbrød, at det ville hun da også gerne kunne. Alle forældrene lo, men nogle uger senere kom min datter hjem, smed sig i sofaen og erklærede opgivende, at hun ikke anede, hvad hun skulle bruge sit liv til. Hun var 13 år.