Pia Kjærsgaard kæmper for sit livsværk: “Jeg giver mig selv fuldt og helt i alle situationer”

Hun “har svært ved at slippe” det parti, hun skabte for mere end kvart århundrede siden, og som nu er i en dyb og eksistentiel krise. Men har Pia Kjærsgaard, der støtter Morten Messerschmidt ved weekends formandsvalg, også selv et ansvar for derouten i Dansk Folkeparti?