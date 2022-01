Pia Kjærsgaard: Krav om religiøse særhensyn afslører vores naivitet

Det er forstemmende, som det fremgår af Kristeligt Dagblad den 7. januar, at muslimske efterkommere er mere stålsatte end deres forældre, når det kommer til kravet om flere religiøse særhensyn. Det viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Årsagen kan selvfølgelig godt være, at mens der hos forældrene er en erkendelse af, at de som indvandrere ikke kan kræve, at værtslandet danser efter deres pibe, så er børnene vokset op med en kombination af islam og de dårligste sider af den danske krævementalitet.

Læg hertil, at krav om tid til bøn, retten til at afvise jo ud fra sin religiøse overbevisning og krav om respekt for religiøse spiseregler passer som hånd i handske med hele woke-tankegangens identitetspolitiske totalitarisme. Her skal flertallet bøje sig, hvis blot en enkelt føler sig krænket over det ene eller det andet. Her må den enkelte begrænse flertallets rettigheder.

Det løber mig ganske koldt ned ad ryggen, når jeg for eksempel læser, at henholdsvis 79 procent af muslimske kvinder og 69 procent af mændene, som er ”opvokset i Danmark”, mener at offentlige institutioner skal respektere religiøse spiseregler.

Christian Marcussen, der er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, ærgrer sig over, at de unge krav udmønter sig i religiøse ønsker, som vi jo ikke har tradition for i et sekulariseret samfund som det danske, og han frygter endda, at de virkelige tal er langt værre, fordi svarprocenten i undersøgelser som denne er meget lav, fordi spørgsmålene kan opfattes som kontroversielle.

Netop her ringer alarmklokkerne hos mig. For hvis man ikke ønsker at svare, tyder meget på, at man slet ikke befinder sig på noget grundlæggende dansk fundament. Man taler muligvis sproget. Man har muligvis et arbejde. Men man føler sig slet ikke som en del af det danske fællesskab.

Hvor jeg dog tydeligt husker debatten i 1980'erne og 1990'erne. Hvis nogen dengang vovede at kritisere indvandringen, fik de at vide, at det bare var et spørgsmål om en enkelt eller måske to generationer, så ville de muslimske indvandrere være som danskere tilsat en smule harmløs mellemøstlig folklore.

Det vestlige religions- og kultursyn er baseret på en naiv forestilling om, at fordi religion ikke betyder det store for os længere, så gør den det heller ikke for andre. Derfor troede man, at det såkaldte arabiske forår ville bane vejen for demokratiet i Mellemøsten, og at man kunne demokratisere et land som Afghanistan.

I sidstnævnte land hugger Talibanstyret i den milde ende hovederne af mannequindukker, mens de i den grovere ende forhindrer kvinder i at forlade hjemmet og henretter deres politiske modstandere. Samtidig kan vi samme dag læse triste historier om, at kristendommen snart er fordrevet fra Mellemøsten.

Nogle vurderer, at det er et spørgsmål om en enkelt generation eller to, før kristendommen er historie i Mellemøsten. Årsagen er naturligvis en massiv forfølgelse, og det ironiske er, at det netop var Mellemøstens diktatorer, der var de eneste beskyttere af de kristne.

Der findes kun én overordnet løsning på Vestens problem: Et øjeblikkeligt stop for al muslimsk indvandring. Og dernæst: At vi som samfund naturligvis afviser alle religiøse særkrav. Hvis man vil bede, foregår det i en pause uden at genere andre. Hvis man afviser af tage et job på grund af sin religion, skal pengekassen smækkes i – og hvis man er utilfreds med forplejningen i offentlige institutioner, må man undgå kød eller tage en madpakke med.

Det er hunden, der logrer med halen, og ikke omvendt. Vi skal som samfund afvise samtlige krav om religiøse særhensyn. Her bestemmer vi.

Pia Kjærsgaard er medlem af Folketinget og værdiordfører for Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget.