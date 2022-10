Pia Kjærsgaard: Støtter ”børnenes statsminister” i grunden retten til fri abort under hele svangerskabet?

Det ville klæde regeringen at levere et svar på, om sundhedsministerens fulde opbakning til WHO's anbefalinger skal stå til troende, skriver Pia Kjærsgaard

I Danmark er det på mange måder gået helt af mode at forsvare det ufødte barn. Det er sådan lidt reaktionært, og man risikerer faktisk at blive sat i bås med den yderste amerikanske højrefløj og Donald Trump – eller hvad med den ungarske premierminister, Viktor Orbán, som belønner kvinder for at føde børn – blandt andet med skattefordele?

Nej, at forsvare ufødte børn kan være en risikabel affære i nutidens samfund. Det kan give nogle skrammer. I modsætning til at forsvare en hvilken som helst seksuel identitet, som en person måtte føle, at hun eller han har i dag – eller i modsætning til at forsvare selv den mindste kulturelle frembringelse med rod i kristendommen eller kristen kultur.

Alligevel vil jeg vove pelsen. Det handler nemlig om, at det piner mig, at regeringen tidligere har erklæret, at den ”ubetinget” bakker op om verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger på abortområdet, hvilket fremgår af et svar fra sundhedsministeren tidligere på året. Men hvad går WHO's anbefalinger så ud på?

Jo, WHO anbefaler såmænd abort af fuldbårne børn. Det vil sige, at alle tidsgrænser skal afskaffes, og at barnet i princippet skal kunne aborteres næsten frem til fødslen, som det blandt andet er beskrevet i Kristeligt Dagblad. Den tidligere formand for Det Etiske Råd og fødselslæge Gorm Greisen betegner meget rammende WHO's anbefalinger som intet mindre end ”vildt”.

Han anfører, at der i megen praksis meget sjældent gives tilladelse til abort efter uge 22, fordi fostret herefter anses for at være tæt på at være levedygtigt, og han tolker WHO's anbefalinger i retning af, at aborter af sunde børn skal være lovlige helt frem til niende måned – ja, han kan ikke læse det anderledes. WHO ser med andre ord udelukkende på moderens menneskerettigheder efter devisen, at ”så længe fostret eller barnet er i livmoderen, er det intet, men når det kommer ud er det alting”.

I Danmark er abort i praksis tilladt indtil uge 12. Herefter skal der søges om tilladelse, men reelt er der ingen øvre grænse, hvis omstændighederne taler for det i forhold til loven. Men hvis regeringen bakker WHO op, må dette vel betyde, at der ikke længere skal være nogen særlige omstændigheder til stede efter uge 12? Eller efter uge 22?

At det er etisk komplet ude i hampen, må være åbenlyst for enhver, når det handler om sunde, levedygtige børn, som bliver aborteret, efter at man i dén grad kan betegne dem som fuldbårne. Hvad mener ”børnenes statsminister", Mette Frederiksen (S), i grunden om den sag?

Skal børn først have skyggen af en rettighed, når de er blevet sat i verden? Eller bør man anstændigvis mene, at et barns liv faktisk begynder en smule før fødsel. Al viden peger på, at et foster fra et vist stadie er følende i menneskelig forstand. Ja, ligefrem, at svangerskabet kan have betydning for det ufødte menneskes liv efter fødslen.

Det ville klæde regeringen at levere et svar på, om sundhedsministerens fulde opbakning til WHO's anbefalinger skal stå til troende, eller om man ikke har fået nærlæst, hvad det i grunden er, WHO anbefaler. Hvis regeringen fastholder sin opbakning, knæsætter den et princip om, at kvinder uden spørgsmål eller konsultation frit kan vælge en abort helt op til terminen.

I givet fald er der så meget kaos i regeringens moralske og etiske kompas, at den bør tone rent flag og give vælgerne klar besked: Er det kun moderen, der har menneskerettigheder, eller er det fra et vist tidspunkt i svangerskabet også det ufødte barn, som har en basal menneskeret til livet? Retten til at blive født. Retten til at leve.

Pia Kjærsgaard er medlem af Folketinget og værdiordfører for Dansk Folkeparti.