Pinsekirken og den katolske kirke kæmper om den kristne sjæl i Afrika og Latinamerika

Hvis man vil forstå, hvordan det står til med kristendommen i verden, må man kigge mod det globale syd. Afrika er det kontinent i verden, hvor der bor flest kristne, og Latinamerika er på andenpladsen. Tendensen vil fortsætte, for 50% af den globale befolkningsvækst kommer fra Afrika.

Det handler ikke kun om tal. Kristendommen leves åbent og inderligt i et land som Ghana, hvorfra jeg skriver i denne uge. Kirkerne er fulde, folk beder dagligt, og Guds navn og bibelcitater er at finde over alt.

Da man i sidste uge fejrede landets moderne forfatning, fyldte lokale Daily Graphic forsiden med et interview med den karismatiske præst, fader Markway: ”Lad os alle bede for vores politiske ledere”. Markway adresserede de politiske og økonomiske problemer, Ghana står over for: ”men når tingene er svære, må vi stå fast. Og det ståsted er Gud. Herrens navn er vor ledetråd.” En artikel på avisens midtersider beskrev en højkirkelig ceremoni i den anglikanske kirke, hvor landets biskopper gik i bøn for landets politikere på forfatningsdagen. Ghanas præsident, Akufo-Addo, der selv er anglikaner, var naturligvis til stede: ”Ja, vores forfatning siger, at Ghana er en sekulær nation, men forfatningen sikrer også religiøs frihed, og det er den jeg udøver.” Han definerede derefter sig selv som ”en kristen i politik.”

Blot 1% af Ghanas befolkning erklærer sig som ”ikke-troende”. ”Så længe kloden drejer rundt, må der jo være en Gud,” som min ghanesiske ven siger. Spørgsmålet er ikke, om man tror. Spørgsmålet er, hvad man tror på. I hele verden – og i det globale syd i særdeleshed – bliver karismatiske retninger generelt og pinsemenigheden i særdeleshed nemlig ved med at storme frem.

The Wall Street Journal bragte i sidste uge en stor reportage med titlen, ”Hvorfor den katolske kirke er ved at miste Latinamerika”: ”I århundreder var Latinamerika katolsk; kirken mødte stort set ingen konkurrence. I dag har katolicismen mistet tilhængere til andre trosretninger i regionen, især pinsemenigheden, og på det seneste har ikke-kirkelige tendenser også vundet frem. Udviklingen er fortsat under den første latinamerikanske pave.”

Rapporten har fokus på Brasilien, og citerer demograf José Alves: "Vatikanet er ved at miste det største katolske land i verden – det er et stort og irreversibelt tab." Han vurderer, at katolikker vil udgøre mindre end halvdelen af Brasiliens befolkning i begyndelsen af ​​juli i dette år.

Alves peger blandt andet på, at pinsekirkerne har været meget bedre til at bruge de sociale medier under coronakrisen. Kritikere peger også på den katolske kirkes manglende evne til at tilfredsstille mange menneskers behov og forventninger. Det gælder især blandt de fattige.

”Fra 1960'erne og 70'erne understregede den katolske kirke social retfærdighed som central for sin mission, men den appel har protestantiske trosretninger udfordret. Som man ofte siger: ’Den katolske kirke valgte de fattige, og de fattige valgte pinsekirken’."

Mellem 1970 og 2020 voksede antallet af pinsevenner i Brasilien fra 6.8 til 46,7 millioner ifølge World Christian Database. Mens præsident Bolsonaro stadig identificerer sig som katolik, lod han sig døbe af en pinsepræst i 2016 i optakten til sin præsidentkampagne.

Italienske la Repubblica, der i weekenden bragte en stor artikel om den katolske kirkes udfordringer i Latinamerika, minder om at ”Pinsevenner og evangelikale er fremtrædende repræsenteret i Bolsonaros kabinet og udgør en tredjedel af Brasiliens kongres. Hans kone går i en evangelisk kirke.”

Selvsamme tendenser er tydelige i Afrika. Pinsekirken er nu Ghanas største trossamfund. Ghanesere jeg har snakket med, som har skiftet fra de mere etablerede kirker til pinsemenigheden, fortæller nogenlunde det samme. I pinsekirken er det hele mere levende og mindre dogmatisk. Der er mere fokus på det enkelte menneskes situation, og pinsevennerne er simpelthen bedre til helbredende mirakler og spådomme. Som en katolik lettere ironisk sagde: ”Hvis du vil have at vide, om din søn kommer til USA, så kan pinsekirken levere varen.” La Repubblica kalder kritisk pinsebevægelsen for en ”velstandsteologi,” der lover økonomisk succes for dens tilhængere.

En katolsk præst, jeg interviewede, sagde: ”Vi kan slet ikke konkurrere med pinsekirken. Vores tilstedeværelse i medierne svarer til 2 procent af deres.” En anden præst tilføjede, at pinsekirken har en kæmpe fordel i den løse organisering, der gør det let for lokalbeboerne at etablere deres egen kirke.

Hvorom alting er, så overskygges kristendommens tilsyneladende tilbagegang i vesten af en stadig spirende religiøsitet i store dele af verden. Overordnet set er kristendommens globale rolle ikke truet. På mange måder minder nutiden snarere om 1500-tallets sekteriske kampe om den kristne sjæl i Europa. Lad os blot håbe, at det bliver mere fredeligt i denne omgang.

Kiosken samler og kommenterer den internationale værdi- og religionsdebat og skrives på skift af Bjørn Thomassen, professor mso i socialvidenskab ved Roskilde Universitet, og Anders Raahauge, sognepræst i Sønderborg.