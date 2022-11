Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Gennem nær kontakt med sosu-assistenter med udenlandsk baggrund bliver ældre plejehjemsbeboere mere tolerante over for folk med anden etnicitet. Det oplevede jeg selv, da jeg arbejdede på plejehjem i tre år, skriver Jamilah Shah

Plejehjemsbeboer til medarbejder: "Du har lært mig, at muslimer også kan være søde"

Tirsdag går danskerne til folketingsvalg, hvor udlændingedebatten endnu en gang har været en del af valgkampens dagsorden. Der har været debat om plejehjemsbeboeres ret til at sige nej tak til hjælpere med tørklæde.

En analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration viser, at hver tredje sosu-elev har udenlandsk baggrund. Derfor bliver det i høj grad mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, der kommer til at passe de danske ældre. Kan det ændre fremtiden? Muligvis.