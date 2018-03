Sognepræst: Osteklokkens europæiske eliter fører politik, som om intet er hændt

Politik laves i feltet mellem interesseorganisationer, partiapparater og mainstream-medier, der fastholder det forældede verdensbillede, man har uddannet vestlige eliter i efter 1968, skriver sognepræst

Faktisk kan næsten alle herhjemme fra SF til DF se, der er noget galt. Virkeligheden passer ikke til de politiske handlingsmodeller, som er grundlagt i Morten Korchs dage efter Anden Verdenskrig. Men politik laves i feltet mellem interesseorganisationer, partiapparater og mainstream-medier, der fastholder det forældede verdensbillede, man har uddannet vestlige eliter i efter 1968.

Man ved, der skal gøres noget, men Ghettopakke 1994, 2010 og 2018 ligner hinanden til forveksling: Lad os rive boligblokke ned, male dem, give dem et nyt navn. Derfor laves love i en osteklokke. Interesseorganisationer, politisk nedsatte arbejdsgrupper, lobbyister og politikere fra samme segment har sat gang i en dynamik, hvor love om for eksempel juridisk kønsskifte bliver til efter flere års lobbyarbejde bag kulisserne i EU og kommer til Danmark, som bare implementerer loven. Uanset hvad der puttes i gryden, ender det med samme ret, ligesom Karl I’s hoved altid dukker op i Mr. Dicks artikler i David Copperfield, uanset hvad de handler om. Når man så fortæller om det, så tror folk, det er løgn, men loven er trådt i kraft for længst.