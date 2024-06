Politisk formand i Liberal Alliances Ungdom: Udannede danskere bør ikke deltage i demokratiet

På søndag skal danskerne sætte deres kryds til endnu et europa-parlamentsvalg. Men blot én måned før valgdagen vidste 43 procent af danskerne endnu ikke, hvor de skulle sætte deres kryds, og som førstegangsvælger til et europa-parlamentsvalg oplever jeg en generel ligegyldighed fra danskernes side.

Jeg kan blive bekymret for, om danskerne reelt er i stand til at påtage sig det ansvar, som hører med til et demokratisk samfund. For hvis vi lytter til vores danske oplysningstænkere, ville de stille sig kritisk over for danskernes manglende engagement i den demokratiske bevægelse.

For i den grundtvigianske bevægelse, som opstod parallelt med det danske folkestyres indførelse, var ræsonnementet, at før de jævne borgere skulle overdrages magten, skulle de dannes og oplyses. Man kunne ikke blot vandre ind fra kornmarkerne og sætte sit kryds, hvis man ikke havde den fjerneste idé om samfundets indretning. Det førte til højskolernes stiftelse for netop at danne og oplyse bønderne i kampen for at skabe et politisk folk.

Dette var forudsætningen for, at vi kunne skrive en forfatning, hvor vi fratog enevælden magten og skænkede den til folket.

”Grundloven har hævet os til den høje værdighed at være en fri stats frie borgere,” proklamerede Orla Lehmann, som netop var manden bag vores første grundlov.

Men friheden stod ikke alene: ”Den føder ansvarets alvor og ærens aldrig svigtende kald.” Demokratiet gav os en enestående frihed, men også et dertilhørende ansvar. Et ansvar, man gav til de dannede borgere. Men flygter man fra denne dannelse, er man i oplysningstænkernes øjne ikke i stand til at varetage et folkestyre.

I dag tager danskerne demokratiet for givet, som var det en naturlov. Men i en tid hvor vores styreform er under pres, skal vi hver dag kæmpe for frihed, oplysning og dannelse, hvis vi ønsker, at vores fremtidige generationer skal opleve demokratiet på egen krop.

Danskerne skal tage ansvaret på deres skuldre, løfte kampen gennem demokratisk deltagelse og opsøge viden, inden de sætter deres kryds den 9. juni.

For i oplysningstænkernes ånd bør udannede borgere ikke skænkes magten.