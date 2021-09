Læst og påskrevet er et nyt kort og skarpt format, hvor avisens skribenter kommenterer et aktuelt citat. Her er det aktuelle citat fra Anja Søndergaard Elsby, klummeskribent og politisk konsulent i Børns Vilkår

”Det mest vægtige argument for retten til abort vil alle dage være, at det er kvindens ukrænkelige ret selv at bestemme. Men vi bør heller ikke glemme, at flere aborter er godt for klimadagsordenen.”