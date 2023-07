Poul Joachim Stender: Rygerne er blevet lige så jaget som de ældre, der ikke kan finde ud af det digitale

Det kan snart være slut med at ryge en smøg under varmelampen, mens man sidder udenfor på en af landets beværtninger. Ifølge en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, vil 51 procent af danskerne have indført et forbud mod rygning på udendørs serveringsområder, hvilket politikerne vil drøfte, når de vender tilbage fra sommerferie.

Tanken behager ikke sognepræst Poul Joachim Stender. Han har aldrig været fast ryger, men det “smager” ham med en cigaret en sjælden gang imellem. Helst af mærket Karelia, som Dronningen også røg indtil for nylig. Og han forstår ikke, hvorfor staten skal blande sig i dét.

“Det irriterer mig. Det er et symptom på en tendens, der er i samfundet med, at alt skal være rent. Det gælder eksempelvis også for klimaet, og det er jo fornuftigt nok. Men i dag har man så taget konsekvensen og sagt, at vi mennesker også skal være rene indvendige. Der er simpelthen ikke plads til fejl.”

“Jeg tror, det giver nogle psykologiske konsekvenser, at vi mennesker ikke må forurene på nogen måde. Argumentet er så, at det gavner sundheden og befolkningens velvære. Men i virkeligheden er det måske nogle andre kræfter, der ligger bag. Vi lever i et reguleret samfund, hvor der bliver smuglet flere og flere love og regler ind, som binder os.”

Men man kan jo ikke komme udenom, at rygning er ekstremt sundhedsskadeligt?

“Der er meget, som kan være skadeligt, uden at vi lovgiver om det. Hvis man skal sætte det helt på spidsen, så er der jo også mange, der kommer til skade, når de dyrker sport. Og det er vel også dyrt fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Men det betyder ikke, at man skal lovgive imod det."

"Og så vil jeg også bare pointere, at folk virkelig hygger sig, når de går udenfor og ryger en cigaret sammen med et glas øl eller noget vin. Det kommer der så meget afslappelse og glæde ud af, at det måske endda kan være gavnligt for helbredet på længere sigt.”

Men det er jo ikke kun rygerne, som skal lugte til røgen?

“Sådan er det jo med så mange ting. Nede i sommerhuslandet Marielyst griller de som vilde ved restauranterne, og det driver med røg over det hele. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være bedre end cigaretrøg. Jeg er også sikker på, at rygere lader være med at ryge eller flytter sig, hvis der kommer nogen ikke-rygere hen og beder om det. Det kræver ikke meget etisk dannelse."

"Mennesket kan godt selv finde ud af, hvordan man opfører sig, uden at staten blander sig. Restauranterne kan også indføre røgfrie zoner udenfor. Jeg forstår simpelthen ikke behovet for et totalforbud fra staten.”

51 procent af danskerne synes ikke desto mindre, at et forbud ville være en god idé. Skal flertallet ikke have lov til at bestemme?

“Det er jo ikke ligefrem et overbevisende flertal. Og jeg mener, at vi har en pligt til at beskytte den minoritet, som rygerne er. De skal ikke skubbes totalt ud af samfundet, bare fordi 51 procent synes det. Hvis jeg skulle drage en parallel til noget andet, så stresser man rygerne lige så meget, som man stresser de ældre, som ikke kan finde ud af det digitale.

"Jeg har en bror, som hverken har mobiltelefon eller dankort, og folk som ham er altså hårdt presset af staten i øjeblikket. På samme måde tror jeg, at rygerne bliver stressede over at blive lukket ude.”