Præst: Det er alt eller intet, når det kommer til kærlighed og ægteskab

Op mod et bryllup ringede den kommende brud til mig som deres præst og spurgte mig, om der ville kunne ændres i ritualet. Hun var selv, ligesom sin tilkommende, tidligere gift og nu fraskilt. Så det var jo altså det her med ”til døden os skiller”, der var problemet, som kvinden sagde det.

"Det kan vi altså ikke lave om på," sagde jeg til hende. "Det er alt eller intet, det med parforholdet og kærligheden. Men lad os forestille os, at vi kunne lave om på vielsesritualet, hvad ville du så sige til, at jeg tilspurgte dig, om du ville elske og ære ham de næste fem år?," spurgte jeg. Og svaret lød: "Uh, det er søreme også lang tid, synes jeg."

Skal der, som der blev spurgt i en artikel i Kristeligt Dagblad lørdag den 15. juli, ændres i vielsesritualets tilspørgsel, når der nu rent faktisk er så mange, der efterfølgende skilles? Nej, det skal der ikke. Det er, som jeg sagde det til kvinden, alt eller intet, det her med parforholdet og kærligheden. Det er det hver gang.

Så er der for øvrigt det meget fine ved det kirkelige bryllupsritual, at der her spørges – ikke alene, om vi vil elske hinanden, men om vi vil ”elske og ære” hinanden, til døden os skiller. Og vel kan det med at elske hinanden ophøre og sammen med de gode grunde, der i øvrigt måtte være til det, betinge en skilsmisse. Men selv når kærligheden os to imellem er gået bort, og ægteskabet er afsluttet, kan vi bestræbe os på fortsat at ære hinanden. Og det endda indtil døden os skiller.

Hvad angår ovennævnte fraskilte kvinde og kommende brud, så rundede vi telefonsamtalen af med, at jeg spurgte hende, hvad hun så ville sige til, at det her med at elske og ære hinanden var til i morgen eftermiddag? Da var det, som om kvinden i den anden ende af røret godt forstod, at det med kærligheden er intet mindre end alt eller intet. Og det er det virkelig hver gang.

Jeg kan huske, at hun som brud ved brylluppet nogle uger senere svarede højt og tydeligt "ja" til det hele inklusive ”til døden os skiller” og lignede én, der bestemt mente det af hele sit hjerte.

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst.