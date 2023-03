Præst: Menighedsrådene har stor magt og små kompetencer

Vi er lige over midtvejs i valgperioden for størstedelen af landets menighedsråd og har i indeværende periode udskiftet en tredjedel af biskopperne. Det er et meget godt tidspunkt at reflektere over, om de vilkår menighedsrådene nu arbejder under, fungerer.

Menighedsrådene har i øjeblikket meget vide beføjelser inden for alt fra liturgi til økonomi og ledelse, men der er som bekendt ingen krav til, at man skal have erfaring eller kompetencer inden for nogen af disse områder, for at sidde i et menighedsråd. Det er, fordi rådet er et politisk valgt organ, så lige så vel som man kan blive kommunalpolitiker eller folketingsmedlem uden at have politiske, juridiske, økonomiske eller andre erfaringer eller kompetencer, kan man også blive menighedsrådsmedlem, blot man er medlem af folkekirken.

For demokratiets vedkommende giver det god mening, langt hen ad vejen, selvom der er åbenlyse risici forbundet med det. Men de principielle værdier vejer tungere end potentielle risici, og det er i høj grad det, der gør det til et demokrati.

Spørgsmålet er, om det argument holder i et menighedsråd. For det første, er vælgergruppen oftest så lille, at det i forvejen er omsonst at tale om demokrati. Valgdeltagelsen sniger sig stort set aldrig over fem procent. Fem procent vil i bund og grund betragtes som en mirakuløs succes, i størstedelen af landets sogne. For det andet har vores øvrige demokrati, altså Folketinget, kommunerne og regionerne, et embedsværk ved hånden, som rådgiver og vejleder dem, så de bliver i stand til at træffe beslutninger på et sagligt grundlag. Dette er stort set ikke eksisterende i folkekirken. Vel findes der et stiftskontor og en provstisekretær, men disse er langt væk fra rådenes dagligdag og har meget lidt indflydelse på beslutningerne i sognene. Præsterne kan rådgive om liturgi, men er i sidste ende magtesløse over for, når fagligheden ignoreres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når rådene i øvrigt ikke kan afkræves eller forventes at have økonomiske, ledelsesmæssige eller teologiske kompetencer, er det næppe noget mysterium, at arbejdsmiljøet i folkekirken er katastrofalt dårligt. Rådene druknes i regnskaber, ansættelseskontrakter, arbejdsmiljøregler, som de ikke har kompetencer til at håndtere, og samtidig farer de vild i kirkelige medietrends, så man pludselig vil have ugentlig natkirke i et sogn med 400 indbyggere eller et 40 personers gospelkor i en kirke med plads til 80 mennesker (for at tage eksempler fra min egen erfaring med menighedsråd).

Man burde overveje, om det er fornuftigt, at et menighedsråd, der er befriet for kompetencekrav, skal have så stor indflydelse på økonomi og ansættelser, som de har, eller om det ikke lå mere ansvarligt placeret i provstiet. Det ville i øvrigt frigøre rådet til meget andet arbejde i menigheden, som ofte er både tiltrængt, og som mange rådsmedlemmer savner tid til. Alternativt kunne man indføre en obligatorisk opkvalificering af rådene inden for deres beslutningsrum, eller måske helt overveje, om et demokratisk valgt råd overhovedet er det rigtige.

Med de meget alvorlige arbejdsmiljøproblemer der er i folkekirken, og dertil en akut præstemangel, er der overraskende lidt fokus på den noget besynderlige menighedsrådsstruktur, vi så rigidt holder fast i og endda bilder os ind er demokratisk. Det må kunne gøres på en måde, der er sundere for kirken. Når man derudover har et medlemstal, der har været i konstant fald i årtier, er det en endnu større gåde, at man ikke har overvejet en sundere og mere solid struktur.

Anders Skaanning Andersen er sognepræst i Seden og Åsum.