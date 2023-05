Præst: Min farfar var en ivrig agitator mod kvindelige præster i 1947. Det har jeg aldrig forstået

Min farfar var en af de 514 sognepræster, som i 1947 skrev under på protesten imod kvindelige præster i folkekirken. Ja, han var en af de 11 initiativtagere til protesten og skrev med al sandsynlighed en god del af erklæringen, som blev bragt i Kristeligt Dagblad den 1. marts 1947.

Af de 11 præster, som tog initiativ til erklæringen mod kvindelige præster, kom de ni fra København, og de fire af dem kom fra Kirkeligt Forbund af 1933. De øvrige to medunderskrivere fra provinsen var Christian Bartholdy fra Haslev, Indre Missions berømte formand, og stiftsprovst Christian Baun fra Viborg.

Kredsen af præster, som stod bag protestskrivelsen, var i høj grad min farfars netværk af kollegapræster fra København og meningsfæller fra Kirkeligt Forbund af 1933.

Min farfar hed Peder Larsen Jensen, kaldet P.L. Jensen, var født i Hanherred i 1892, forældrene blev vakt af missionen, og det prægede børn og børnebørn. Min farfar blev som den første i familien student i 1910 fra Aalborg Katedralskole, læste teologi i København og blev i 1916 præst i Aalborg, senere i Sæby og Frederikshavn for så i 1929 at blive håndplukket af Kirkefondet til et embede i en af Kirkefondets nye kirker på Amager, Filips Kirke, og senere i Simon Peters Kirke. I 1938 kom han til det mageligere embede ved Esajas Kirke på Østerbro.

Min farfar var indremissionsk – selvfølgelig. Vækkelsen, som dominerede alt, havde været det store lys i forældrenes liv. Min oldefar byggede et missionshus i Bonderup i Hanherred.

Min farfar var meget aktiv i Kirkefondet og så især i det i dag helt glemte Kirkeligt Forbund af 1933. Evangelisk-Luthersk Forbund for Kirke, Skole og Hjem.

I min farfars skriverier fra 1930'erne og 1940'erne fylder hele tiden forargelsen over den bekendelsesløse Rigsdag – altså at Folketinget kan styre folkekirken. Folketingets medlemmer kunne være agnostikere og fritænkere uden forhold til kristendommen, og min farfar følte det som en ydmygelse, at folkekirken skulle være underlagt Rigsdagen, som i flere tilfælde blandede sig i folkekirkens indre anliggender.

Da det trak op til at tillade kvindelige præster, blev det set som politikernes krænkende indgreb i en bekendelsessag for folkekirken.

Kirkeligt Forbund af 1933 gik således ind for kirkens selvstændighed eller et kirkeråd, for at kirken selv kunne bestemme. Bevægelsen strittede også ihærdigt imod sekulariseringen på alle fronter og ønskede især en kristelig børneopdragelse i skolerne og hjemmene.

Min farfar redigerede fra 1933 til 1963 foreningens blad Vor Kirke. Alle hans indlæg om stort og småt i bladet er som en vigende hærs sidste kampråb. En taber mod tidsånden, som han aldrig forstod og kun dæmoniserede. Han døde i 1968 og slap nådigt for at opleve, hvad der siden kom.

En anden af de 11 initiativtagere til protesten var min farfars bror, Lauritz Peter Jensen, kaldet L.P. Jensen, som var forstander for Dansk Bibelskole i København, og som i 1959 efterfulgte Bartholdy som formand for Indre Mission. En anden bror, Edvard Jensen, var næstformand for Indre Mission med bopæl i Jylland. Deres kirkelige netværk var stort.

Af de 11 igangsættere af erklæringen mod kvindelige præster var min farfar den ivrigste agitator i offentligheden med flere kronikker i Kristeligt Dagblad i 1947. Ordlyden er hele tiden den samme som erklæringens sprogbrug.

I en kronik med overskriften "Kirkens røst" (Kristeligt Dagblad den 24. februar 1947) vendte min farfar sig imod Rigsdagen som hersker over folkekirken. Her taler han om, at kvindelige præster vil betyde ”et klart brud med en årtusindgammel kirkelig tradition, der er grundet i den hellige skrift”.

I kronikken ”Efter den apostolske skik” (den 26. januar 1947) skriver han, at Rigsdagen gennemfører ”et afgørende brud med den apostoliske skik”.

Min farfar talte hele tiden om brud: brud med apostelkirken, brud med traditionen, brud med ordinationen og brud med det økumeniske samarbejde (ingen andre kirkesamfund havde dengang kvindelige præster).

”Når de to tusind års kirkelige tradition for ikke at ordinere kvindelige præster er så afgørende for os i dag, er det netop, fordi der her er tale om en tradition, der er grundet i den hellige skrifts helhedssyn.”

Min farfars argumentation forekommer mig i dag æggeskalstynd. Et helhedssyn på Bibelen – det siger man, når detaljen svigter. Og det er bemærkelsesværdigt, at Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet allerede i 1919 havde erklæret, at der ikke var teologiske eller bibelske argumenter imod kvindelige præster.

Hvordan kan så menige præster erklære så selvsikkert, at kvinder i ornat er imod den hellige skrift?

Jeg forstår ikke min farfar.

Ingen af de 514 præster nedlagde deres embede, og det har været omdiskuteret, om den trussel var indeholdt i protesten. Udtrykket ”en skismatisk handling”, altså et kirkebrud, blev tolket som en farvel-erklæring til en folkekirke med kvindelige præster. Professor P.G. Lindhardt hånede præsterne for, at de ikke tog konsekvensen og nedlagde deres embede, hvorfor der ikke var realitet bag deres ord.

Erklæringen lægger imidlertid mere op til kirkekamp ved at isolere kvindelige præster og biskopper, der vil ordinere dem – det er dem, som ifølge erklæringen har sat sig uden for det folkekirkelige fællesskab.

Men det bliver det ikke bedre af, og det er stadig svært at forstå den hårdnakkede modvilje.

Jo, jeg forstår – psykologisk og sociologisk – at præster i et ekkokammer, som den mandsmonopoliserede præsteklub var dengang, måtte se det som en skræk med kvinder i logen. Min farmor var vist ikke enig, men hun turde ikke sige sin mening. Sammen fik de seks sønner, hvor af tre blev præster.

Også min farfars prædikener og foredrag, som jeg har mange af, er en fremmed verden for mig. Jeg kan ikke inspireres af noget som helst. Han levede i et andet religiøst univers end mit.

Men min farfar var en flittig præst og meget aktiv i sognet. Jeg kan se i kirkebøgerne, som er tilgængelige på nettet, at han havde masser af konfirmander og vielser, mens hans kollega i Esajas Kirke, K. Olesen Larsen, kun havde ganske få kirkelige handlinger. Også kirkebladene vidner om en præst, der var aktiv i det mangfoldige menigheds- og sognearbejde.

Jeg tror, at min farfar ville vende sig i sin grav over barnebarnet, som både vil vie fraskilte og mennesker af samme køn, og som er fortaler for den modernitet, som han så som sekularisering og hedenskabens fremvækst.

På ét punkt misunder jeg ham: Jeg har alle hans udnævnelser som præst – alle underskrevet af Christian X med segl og regentens egenhændige signatur. Min udnævnelse til sognepræst i folkekirken er underskrevet af kirkeminister Manu Sareen (R) i 2012 på et kedeligt digitalt dokument.