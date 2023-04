Præst: Museumsdirektørs kronik stiller kristendommen i et dårligt lys

Det var en spændende kronik, som Peter Kjærgaard skrev om familiens udvikling i den samlede biokulturelle historie den 14. april. Han giver en pålidelig beskrivelse. Men på et tidspunkt slår han om og forlader det beskrivende for at blive moralsk. Det ender med, at han antyder, at arten homo sapiens, mennesket, er skyld i alle vore ulykker i dag. Årsagen er, at homo sapiens har opfattet og defineret sig selv som unik, som verdens centrum og som den ypperste skabning. Og så følger sætningen, der har inspireret mig til mit indlæg.

Han skriver: ”Vi er unikke som mennesker. Men vi er ikke mere unikke end andre dyr, der lever og nogensinde har levet.” Vores evolutionære imperialismes historie, fortsætter han, er lige nu en historie, der skrives på bekostning af rigtig mange andre dyr og planter. Mennesket er selv blevet en negativ naturkraft, der påvirker naturens og menneskers sundhed, som aldrig før, forstås: "Ydmygheden har haft trange kår de sidste par tusinde år.”

2000 år. Hvad skete der da dengang? Jo, det var på den tid, Jesus levede, og kristendommen opstod, og siden da er det altså gået galt. Det må underforstås, at kristendommen har haft sin andel af menneskets selvovervurdering – på dyrenes og naturens bekostning.

Det er efterhånden blevet en kliché at bruge den gamle skabelsesmyte som forklaring på de moderne dårligdomme. Man hæfter sig ved, at mennesket blev indsat til at herske og indtage en speciel stilling hævet over resten af verden. Men mennesket er ikke så unikt, som det gør sig. Det er selv et pattedyr på lige fod med andre. Menneskets særstilling anfægtes.

Artiklen fortsætter under annoncen

I kristendommen fastholdes begge aspekter. Mennesket er både hævet over og en del af naturen, af det skabte. Men mennesket er ikke kun en del af naturen. Det er instinktreduceret, har religionsfilosoffen K.E. Løgstrup sagt: Instinkternes rolle i menneskets tilværelse er reduceret. Mennesket er brudt ud af naturens orden. Det er altså på én gang både natur og hævet over naturen. Det er unikt i den forstand, at det har ansvar. Hvis et menneske optræder som et dyr, er det dyrisk. Og det er ikke noget ideal.

Kjærgaard har ret i, at det ville klæde mennesket at betragte naturen med lidt større ydmyghed. Det kan ikke nægtes, at mennesker gennem tiderne har behandlet naturen med skødesløshed og endda foragt, og at vi har forårsaget megen ravage. Men det betyder ikke, at vi udelukkende skal se mennesket som et dyr på linje med andre dyr eller ligefrem forbande menneskeheden ved at betragte den som ”en negativ naturkraft”. Tværtimod skal vi fastholde menneskets unikke ansvar for at passe på den klode, det beboer.

”Herske” kan betyde flere ting – herske tyrannisk eller herske varsomt. Mennesket har fået en særstilling. Det kan vælge og handle frit som Guds udtrykte billede, og det står i den forstand over dyrene og andre skabninger. Der er dog ikke jævnbyrdighed mellem Gud og menneske. Det ville føre til storhedsvanvid. Men der er et stolt slægtskab og dermed et ansvar, som vi mennesker ikke kan løbe fra, også selvom vi forsøger.

Vi må være ydmyge i vores forhold til naturen. Men ikke ydmyge og selvudslettende, på en måde der gør vores betydning – og dermed vort ansvar – mindre. Den amerikanske teolog R. Niebuhr gik i midten af forrige århundrede i rette med, hvad han kaldte det moralske, ”uskyldige” Amerikas renhedsdyrkelse. Ikke bare når amerikanere troede, at de skulle være dydens og det godes vogtere i verden, som der står i Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 14: ”I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.” Der var også tale om renhedsdyrkelse, når Amerika modsat fordømte sig selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selvgodhed, men også ydmyghed var begge for Niebuhr udtryk for den samme gamle moralismes ukritiske selvovervurdering og uskyldighedsdyrkelse. Så oppustede, vi kan være i vort hovmod, og når vi tager æren for alle fremskridt, lige så oppustede kan vi være i vor hovmodige ydmyghed, hvor vi tager skylden for alle ulykker.

Niebuhr havde intet imod selvkritik, tværtimod. Men selvhad var for ham udtryk for den nyomvendtes syndsbekendelse: Før var jeg en uren synder, men nu er jeg omvendt og ren. Den omvendte synders fordømmelse af sit tidligere liv kan altså ikke bare rumme en moraliserende fordømmelse af dem, der (endnu) ikke er blevet omvendt, hvor man indfører skellet mellem de gode og de onde, men den kan altså også føre til, at man udvisker det ansvar, vi som syndere må tage på os.

Forenkling graver grøfter af uforsonlighed. Forenkling fanger opmærksomheden, men den kan ikke tjene som forbillede på, hvordan vi kan diskutere tidens svære spørgsmål. Så i stedet for at stille kristendommen i et dårligt lys, skulle man hellere prøve at finde noget positivt i den filosofiske side af kristendommen i dens menneske- og natursyn, hvor det netop forsøges at afbalancere hensynet til naturen og hensynet til menneskets værdighed og ikke spille dem ud mod hinanden.

Jørgen Juul Petersen er forhenværende præst.