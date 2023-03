Præst til menighedsrådsformand: Det er glædeligt, at dit råd fungerer. Så er du heldigere end mange

I Birgitte Pedersens svar den 10. marts til mit første indlæg om menighedsråds kompetencer og indflydelse, bekræfter hun meget godt min pointe.

Det er alment kendt, at arbejdsmiljøet i folkekirken er dårligt. Og allerede her er det bekymrende, når det kan gå hen over hovedet på en menighedsrådsformand. Menighedsrådene er den absolut største arbejdsgiver inden for folkekirken, så det burde være noget af det, man var allermest bevidst om, netop som formand. Men Birgitte Pedersen mener tilsyneladende, at det er et nicheproblem. Det tror jeg, samtlige fagforeninger på det kirkelige område er uenige med hende i, lige så vel som samtlige undersøgelser på området. Det understreger en væsentlig del af min pointe, når den slags kan gå hen over hovedet på en menighedsrådsformand.

Dertil opremser hun de professioner, der er repræsenteret i hendes råd. Det fremgår ikke, hvor mange der er pensionerede og for hvor længe siden. Men ifølge statistikken vil det være mere end to tredjedele. Det er altså næppe opdaterede fagligheder.

Det er glædeligt, at der er mange gode kompetencer i Tranbjerg Sogns råd. Der er bare ikke nogen garanti for, at det ser sådan ud andetsteds. De har været heldige, og heldigere end mange. Jeg har selv dybt kompetente medlemmer i mine råd, men selv de slås med den tunge administration, som i bund og grund ikke giver dem nogen nævneværdig handlefrihed, men blot dræner overskuddet til at lave udvikling. Birgitte Pedersen nævner selv rådets mulighed for at ansætte personalekonsulenter, lave fælles regnskabskontorer og i det hele taget købe sig til at lade andre løse opgaverne. Det er bare ikke alle råd forundt at have økonomien til det. Her ligger Tranbjerg Sogn i den absolut privilegerede ende af skalaen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det nytter bare ikke, at vi bygger en kirkelig struktur, der kun kan fungere der, hvor der er rigeligt med penge og ressourcer. For størstedelen af landets menighedsråd er der ikke økonomi til at tilkøbe sig ydelser til højre og venstre eller til at administrere de tilkøbte aftaler. Og når man alligevel lader opgaverne løse ude af huset, er det relevant at spørge, om man ikke blot burde lade det håndteres professionelt af provstiet (eller et helt tredje organ). Resultatet for Tranbjerg ville være omtrent det samme, men for de små sogne med fem rådsmedlemmer vil det være en enorm lettelse. Birgitte Pedersen ser kun problemet fra den privilegeredes perspektiv og ender således med at bekræfte en stor del af det problem, jeg påpeger.

Jeg vil ikke gå nærmere ned i hendes forsøg på at forsvare rådenes demokratiske fundament. Mener man, at fem procents deltagelse er demokratisk solidt, så er fortolkningen af demokrati allerede så uafgrænset, at begrebet bliver meningsløst.

Det vigtige spørgsmål er i bund og grund, hvad rådets opgave er. Er det at varetage og udvikle det kirkelige liv i sognet, så må vi give dem overskuddet til at gøre det. Men hvis man vitterligt mener, at rådets opgave blot er at være et bureaukratisk forvaltningsled i personale- og byggesager, så bør man se på, hvordan man skaber de bedste rammer for det. Lige nu er det, som om man vil det ene, men gør det andet.

Anders Skaanning Andersen er sognepræst i Seden og Åsum.