Vi har skrevet en bog, som fra én side set er umulig at skrive. Og fra en anden side set er det umuligt ikke at få den skrevet.

Bogens, "Livets risiko – himmel og Helvede", tema er et, som i mange år har bragt de kirkelige sind i kog – spørgsmålet om fortabelsens virkelighed. Et utal af gange har temaet været genstand for kraftige diskussioner, også i medierne, og meget tyder på, at det for tiden er afvisning af fortabelsens virkelighed, som har stor medvind.