Prins Henrik var en sproglig begavelse

Der var mange, som fandt det beklageligt, at prins Henrik ikke lærte at tale dansk uden tydelig fransk accent. Selv glædede jeg mig over de gange, hvor prins Henrik talte sit smukke modersmål, skriver Leif Hjernøe i mediekommentaren

DET FØLGENDE er skrevet under indtryk af timelange indslag i radioens P1, hvor man onsdag formiddag ryddede sendefladen til fordel for mindeudtalelser i anledning af prins Henriks dødsfald natten til onsdag.

DET ER I SÅDANNE ØJEBLIKKE, at det ikke kan påskønnes nok, at vi lever i en massemedietid. Da viser det sig, hvor enestående det er at leve i en tid, hvor det er muligt at gå i stemmearkivet og hente det, der nu må betegnes som danmarkshistorisk dokumentarisk materiale frem til aflytning af hele landets befolkning. Og det vel at mærke få timer efter en historisk personligheds død.