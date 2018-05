Anna Libak: Problemet er ikke populismen – problemet er, at Vesten har mistet magten

Stop med den evindelige moralske fordømmelse af populister. De repræsenterer en forståelig reaktion på Vestens globale svækkelse, mener journalist og bogaktuel forfatter Anna Libak. Danmark og Europa skal i stedet bruge kræfterne på at sikre sine grænser og på at forhindre, at lande som Kina misbruger deres økonomiske styrke til at præge os politisk, argumenterer hun i bogen ”Forstå populismen!”, som udkommer i dag