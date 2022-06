Professor: Derfor fylder identitetspolitik så meget, selvom danskerne ikke er "woke"

Over 80 procent af danskerne afviser identitetspolitiske mærkesager. Når identitetspolitikken alligevel optager os, skyldes det blandt andet at vi har tendens til at fokusere på det, der falder uden for normen, mener forsker bag ny undersøgelse

Tirsdag fortalte Kristeligt Dagblad om en ny undersøgelse, der viser, at over 80 procent afviser identitetspolitiske mærkesager. Debatten i den seneste tid kunne ellers give indtryk af, at mange danskere er woke – et ord, der især bruges i debatten om køn og race som et udtryk for en voksende forståelse for diskrimination og forskelle i privilegier.

For nyligt besluttede Lagkagehuset eksempelvis at omdøbe den populære fødselsdagskage til ”kageperson”, i sidste uge fjernede Føtex en T-shirt med påskriften ”Fars hus. Fars regler” fra hylderne efter et opslag på Twitter og i denne uge ændrede en daginstitution i Næstved en temafest fra ”indianerfest” til blot ”sommerfest” på grund af en henvendelse fra en forælder.